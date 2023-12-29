BOTAŞ'tan yeni yıl sürprizi! Herkes zam bekliyordu, ters köşe yaptı!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), yeni yılda konutlarda konulan doğalgaz metreküp fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.

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BOTAŞ'tan yeni yıl sürprizi! Herkes zam bekliyordu, ters köşe yaptı!

Soğuk kış aylarında harcamaların önemli bir bölümünü oluşturan doğalgazın tarifesinde yeni yılla birlikte yapılacak değişiklikler merak ediliyordu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ocak ayı itibarıyla mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretimi için satılan gazın tarifesinde herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu.

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Ocak tarifesi sabit kaldı

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda ocakta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

"Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor"

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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