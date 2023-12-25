Borsa Yatırımcısı Kan Ağlıyor: Ekonomist Ağaoğlu’dan Dikkat Çeken Paylaşım!

14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından Borsa İstanbul’da tarihi zirveler görülmüştü. 2023 yılında zirve yapan Borsa İstanbul’da işler şimdi iyi gitmiyor. Yatırımcı kaybeden şirketler, adeta kan kusuyor. Ünlü ekonomist Ali Ağaoğlu, borsa ve Cumhurbaşkanı’nın yorumlarını değerlendirdi.

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Borsa Yatırımcısı Kan Ağlıyor: Ekonomist Ağaoğlu’dan Dikkat Çeken Paylaşım!

Son birkaç haftadır borsada sert düşüşler görülüyor. Mayıs ve Ekim dönemine bakıldığında tavan yapan borsa, yatırımcısına kazandırmıştı. Ancak yeni giriş yapan küçük yatırımcı için borsa beklentileri karşılamadı.

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BORSA İSTANBUL, KÜÇÜK YATIRIMCIYI ÜZÜYOR

Borsada, küçük yatırımcı yeniden üzülüyor. Son olarak halka arza katılarak gelirini artırmak isteyen bireysel yatırımcı, hüsrana uğradı. Aralık ayında talep toplama ile halka arz olan şirketler, beklenmedik bir şekilde düşüşe geçti.

Tavan gitmesi beklenen birçok hisse neredeyse taban yaptı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız” açıklamasını yapmıştı. Ekonomist Ağaoğlu, gündeme dair son açıklamaları değerlendirdi.

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AĞAOĞLU, ERDOĞAN’IN CÜMLELERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve ekonomist Ali Ağaoğlu, haftalık sohbetinde borsayı değerlendirdi. Ağaoğlu, Erdoğan’ın “gazino kapitalizmi” yorumuna şu şekilde bir yanıt verdi;

“Eğer borsa daha önce bir kumarhane anlamında bir 'gazino' idiyse, şunu söyleyeyim; en azından eskiden zarlar hileli değildi. Tombala çift torba değildi. Şimdi durum daha kötü.”

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"2024’DE HALKA ARZ YATIRIMCIYI ÜZECEK"

“Şans Sohbetleri” programında borsa ve halka arzdaki krizde masaya yatırıldı. Ekonomist Ali Ağaoğlu,

"Birçoğu önümüzdeki yıl borsada çok üzülecek. Hepsi değil ama çoğu nominal artışlar yaşar belki ama reel olarak veya dolar bazında ciddi hüsranlarla karşılaşmamız yüksek ihtimal."

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"2024’TE YENİ ZİRVE BEKLEMİYORUM"

“Dolar olarak konuşursak, 2,40 dolar seviyelerinin görüleceğini, biraz daha hırpalanırsa 2,25’lere kadar düşeceğini düşünüyorum. Sonrasında ise yeni bir yükseliş. Ama hemen söyleyeyim; 2024'te yeni bir zirve göremeyiz. Zirve 5,3 dolardır. 2024’te yeni bir dolar zirvesi olmaz ama yüksek 3’lü rakamlara gidebiliriz.

Önce düşüşü göreceğiz sonra yükselişi göreceğiz. Seçimden sonra TL faizinin önemli bir yatırım alternatifi olmaya devam edeceğini düşünüyorum.”

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