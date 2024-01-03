Bitcoin’de yeni şok! Bitcoin düşüşü ne kadar devam edecek?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Bitcoin borsasında işlem gören fonların onaylanması için daha uzun bir süre talep ettiği yönündeki haberlerle kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı yüzde 7'den fazla değer kaybetti.

Küresel kripto para piyasası, analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre 24 saat içinde yaklaşık yüzde 8 azalarak 1 trilyon 610 milyar doları aştı.

Son 24 saatte, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sinin (borsa yatırım fonu) onaylanması için daha fazla süre talep ettiği yönündeki iddiaların ardından, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı haftalık kazancının çoğunu kaybederek yüzde 7,50 düştü.

Bugün TSİ 15.35 itibarıyla 42 bin 230 dolardan işlem gören Bitcoin, Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesi olan 46 bin dolara yaklaştı.

Haftalık Değer Kaybı İse Yüzde 2’ye Yaklaştı

Bitcoin'in değer kaybı haftalık olarak yüzde 2'ye yaklaştı. Yeni yılda SEC'in ocak ayında başında on üç Bitcoin spot ETF'si (borsa yatırım fonları) başvurusu onaylayacağına ilişkin artan beklentiler, Bitcoin fiyatını yükseltti. 10 Ocak'ta SEC kararını vermesi bekleniyor.

Son 24 saatte, piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ethereum, yüzde beşten fazla değer kazanarak 2 bin 380 dolar seviyesine ulaştı. 2021'de Ethereum, 4 bin doların üzerine çıkarak bir rekor kırmıştı.