Birçok kişi bu hatayı yapıyor: Canan Karatay uyardı! Yemekten sonra bunu yapmayın…

Prof. Dr. Canan Karatay, yemekten sonra içilen çay hakkında bireyleri uyardı. Kahvaltı kadar akşam yemeğinden sonrada çay içmeyi seven tiryakiler için uyarı niteliğinde bir haber geldi.

Uzmanların tavsiye ettiği bu robotik protezler, diz ağrısı çekenlerin hayatını kolaylaştıracak!

CANAN KARATAY’DAN UYARI

Prof Dr. Canan Karatay, yemekten sonra anında çay tüketilmemesini gerektiğini aktardı. Bu olayın kansızlık başta olmak üzere birçok olaya neden olduğunu aktardı. Karatay,

“Virüs kaynaklı pandemiler büyük yankı uyandırdı ancak kansızlık pandemisi yeterince dile getirilmiyor. Ülkemizde özellikle üreme çağındaki kadınlar, menstrüasyon dönemlerinin başlaması, emzirme dönemleri ve herhangi bir cerrahi müdahaleden sonra kansızlık yaşanabiliyor. Beslenme alışkanlıkları da bu duruma yol açabiliyor. Bunların başında gluten geliyor.”

Amerika, 50 yılın ardından tekrardan Ay yüzeyine iniş yaptı…

KANSIZLIK BELİRTİSİ

“Eğer sürekli demir eksikliği yaşıyorsanız ve sürekli kansızlık çekiyorsanız, gluten intoleransınız olabilir. Yani, ne kadar sağlıklı beslenseniz de bağırsaklarınızdan yeterince emilim sağlanamıyor.

Kazalar, hastane yatışları ve özellikle ameliyatlar sonrasında ciddi kansızlık ve yorgunluk durumlarıyla karşılaşıyoruz. Kansızlığın en belirgin işareti yorgunluk, aşırı uyku ihtiyacıdır.”

Akıl almaz saldırı! Soda almaya giden çocuğa sıkıştırıp yumrukladı