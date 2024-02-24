Birçok kişi bu hatayı yapıyor: Canan Karatay uyardı! Yemekten sonra bunu yapmayın…

Türk insanının büyük çoğunluğu yemek sonrası çayı ihmal etmiyor. Yemeğin ardından içilen çay keyfinden çoğu insan vazgeçemiyor. Ancak Prof. Dr. Canan Karatay, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

YAYINLAMA
Google News
Birçok kişi bu hatayı yapıyor: Canan Karatay uyardı! Yemekten sonra bunu yapmayın…

Prof. Dr. Canan Karatay, yemekten sonra içilen çay hakkında bireyleri uyardı. Kahvaltı kadar akşam yemeğinden sonrada çay içmeyi seven tiryakiler için uyarı niteliğinde bir haber geldi.

Uzmanların tavsiye ettiği bu robotik protezler, diz ağrısı çekenlerin hayatını kolaylaştıracak!Uzmanların tavsiye ettiği bu robotik protezler, diz ağrısı çekenlerin hayatını kolaylaştıracak!

CANAN KARATAY’DAN UYARI

Prof Dr. Canan Karatay, yemekten sonra anında çay tüketilmemesini gerektiğini aktardı. Bu olayın kansızlık başta olmak üzere birçok olaya neden olduğunu aktardı. Karatay,

“Virüs kaynaklı pandemiler büyük yankı uyandırdı ancak kansızlık pandemisi yeterince dile getirilmiyor. Ülkemizde özellikle üreme çağındaki kadınlar, menstrüasyon dönemlerinin başlaması, emzirme dönemleri ve herhangi bir cerrahi müdahaleden sonra kansızlık yaşanabiliyor. Beslenme alışkanlıkları da bu duruma yol açabiliyor. Bunların başında gluten geliyor.”

Amerika, 50 yılın ardından tekrardan Ay yüzeyine iniş yaptı…Amerika, 50 yılın ardından tekrardan Ay yüzeyine iniş yaptı…

KANSIZLIK BELİRTİSİ

“Eğer sürekli demir eksikliği yaşıyorsanız ve sürekli kansızlık çekiyorsanız, gluten intoleransınız olabilir. Yani, ne kadar sağlıklı beslenseniz de bağırsaklarınızdan yeterince emilim sağlanamıyor.

Kazalar, hastane yatışları ve özellikle ameliyatlar sonrasında ciddi kansızlık ve yorgunluk durumlarıyla karşılaşıyoruz. Kansızlığın en belirgin işareti yorgunluk, aşırı uyku ihtiyacıdır.”

Akıl almaz saldırı! Soda almaya giden çocuğa sıkıştırıp yumrukladıAkıl almaz saldırı! Soda almaya giden çocuğa sıkıştırıp yumrukladı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Uzmanların tavsiye ettiği bu robotik protezler, diz ağrısı çekenlerin hayatını kolaylaştıracak!
Uzmanların tavsiye ettiği bu robotik protezler, diz ağrısı çekenlerin hayatını kolaylaştıracak!
Uzmanlar faydasını saya saya bitiremedi: Hafızayı kat be kat güçlendiriyor…
Uzmanlar faydasını saya saya bitiremedi: Hafızayı kat be kat güçlendiriyor…
Tam bir vitamin deposu! Sadece Mersin'de üretiliyor: Bir tane yiyen ertesi gün enerji patlaması yaşıyor!
Tam bir vitamin deposu! Sadece Mersin'de üretiliyor: Bir tane yiyen ertesi gün enerji patlaması yaşıyor!
Sakarya’da bir ilk! Evde hemodiyaliz hizmeti başladı
Sakarya’da bir ilk! Evde hemodiyaliz hizmeti başladı
Son Haberler
Mahfi Eğilmez’den endişe veren açıklama: “Bu enflasyon kalıcı olarak düşmez”…
Mahfi Eğilmez’den endişe veren açıklama: “Bu enflasyon kalıcı olarak düşmez”…
Birçok kişi bu hatayı yapıyor: Canan Karatay uyardı! Yemekten sonra bunu yapmayın…
Birçok kişi bu hatayı yapıyor: Canan Karatay uyardı! Yemekten sonra bunu yapmayın…
Amerika, 50 yılın ardından tekrardan Ay yüzeyine iniş yaptı…
Amerika, 50 yılın ardından tekrardan Ay yüzeyine iniş yaptı…
Kadıköy’de nefes kesen maç: Fenerbahçe son anda kazandı!
Kadıköy’de nefes kesen maç: Fenerbahçe son anda kazandı!
Tuzla Belediyesi'nden örnek hizmet! Evde Sağlıkta, Türkiye’ye Model oluyor
Tuzla Belediyesi'nden örnek hizmet! Evde Sağlıkta, Türkiye’ye Model oluyor
Uzman doktorlar paylaştı, çocuklar hasta olduğunda sakın bunu yapmayın!
Uzman doktorlar paylaştı, çocuklar hasta olduğunda sakın bunu yapmayın!
Çok Okunanlar
Mahfi Eğilmez’den endişe veren açıklama: “Bu enflasyon kalıcı olarak düşmez”…
Mahfi Eğilmez’den endişe veren açıklama: “Bu enflasyon kalıcı olarak düşmez”…
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
İki ülke arasında sular durulmuyor. Rusya’ya 500’den fazla yeni yaptırım yolda
İki ülke arasında sular durulmuyor. Rusya’ya 500’den fazla yeni yaptırım yolda
Bankalardan kredi çekemeyenler dikkat!:Bunları yapan krediyi alır! İşte Kredi notunu yükseltmenin yolları
Bankalardan kredi çekemeyenler dikkat!:Bunları yapan krediyi alır! İşte Kredi notunu yükseltmenin yolları
Uzmanlar göz kuruluğuna dikkat çekti!
Uzmanlar göz kuruluğuna dikkat çekti!
Prof Dr. Osman Müftüoğlu’ndan önemli açıklama: Hafıza kaybını unutun!
Prof Dr. Osman Müftüoğlu’ndan önemli açıklama: Hafıza kaybını unutun!
Yorumlananlar
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar