Amerika, 50 yılın ardından tekrardan Ay yüzeyine iniş yaptı…

Amerika, yeniden Ay’a iniş yaptı. 50 yıl sonra ilk defa ABD’nin aracı yolculuğa başladı. Sezgisel makinelerin uzay aracı Odysseus, Ay’ın güney kutbuna yakın bir yere indi. 73 dakikalık bir yolculuktan sonra hedefine vardı.

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Amerika, 50 yılın ardından tekrardan Ay yüzeyine iniş yaptı…

Amerika Birleşik Devletleri, Odysseus adlı özel olarak inşa edilmiş bir uzay aracının Ay’a yolladı. Araç, yörüngeden Ay’ın güney kutbuna yakınına hareketlendi. İnişinin ardından 50 yıldan fazla bir süredir ilk kez Ay yüzeyine geri döndü.

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Nasa'nın “ileriye doğru dev bir sıçrama” olarak anlamlandırdığı kutlamalarının ortasında, Malapert A kraterinde planlanan iniş alanına ulaşmış oldu. Ay’a inen ilk ticari zanaatı inşa eden Teksas merkezli şirket Intuitive Machines, aracı yolladı. Açıklamada görev yöneticileri ay yüzeyinden ilk görüntülerinin geldiğini belirtti.

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UZAY ARACI BAŞARILI İNİŞ YAPTI

Odysseus adlı çarpıcı derecede uzun, altıgen silindir Nova-C iniş aracı, 15 Şubat'ta bir SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. 21 Şubat'ta ay yörüngesine başarıyla girdi. 22 Şubat'ta Ay'ın güney kutbu bölgesinde Malapert A olarak bilinen bir kraterde yumuşak bir şekilde indi.

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50 YIL DONRA BİR İLK

Aralık 1972'deki mürettebatlı Apollo 17 görevinden bu yana 50 yıldan fazla bir süredir ilk Amerikan Ay inişidir. Bu, astronotları Ay'a geri göndermeyi ve hatta orada kalıcı bir üs inşa etmeyi amaçlayan ajansın Artemis programını desteklemeyi amaçlıyor.

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Nasa'nın Ticari Ay Yük Hizmetleri (CLPS) girişiminin bir parçasıdır. Sadece 12 erkek Ay'a ayak bastı. Bu yüzden Artemis ayrıca ilk kadını ay yüzeyine indirmeyi hedefleyecek. Odysseus gibi robotik görevler göndermek, bir sonraki dev sıçramaya doğru atılan temel adım.

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