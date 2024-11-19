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Bir çok ünlü markaya üretim yapan Türk tekstil şirketi iflas etti!

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar ticaret yapan şirketleri vurmaya devam ederken bir çok ünlü markaya üretim sağlayan dev tekstil şirketi iflas ettiğini duyurdu.

Bir çok ünlü markaya üretim yapan Türk tekstil şirketi iflas etti!
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Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar yüzünden finansal olarak sıkıntı yaşayıp iflas ederek kapanan şirkeler son günlerde artmaya devam ederek bu firmalara Türk tekstil devi bir firmada eklenerek ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflasını açıkladı

BİR ÇOK ÜNLÜ MARKAYA MAL ÜRETİYORDU

İhracat yaptığı ülke sayısını 12'ye çıkaran ve Pierre Cardin, Zara, Us Polo, LC Waikiki, DeFacto gibi markalar için üretim yapan Fi Triko, finansal zorluklar nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiriyordu.

ŞİRKET AĞUSTOS AYINDA KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Ağustos’ta 3 ay süreyle geçici mühlet kararı vermişti.

Firma sahibi Mehmet Karabulut, bu mühletin uzatılmasını talep etti, ancak mahkeme başvuruyu reddetti ve 14 Kasım itibarıyla Fi Triko’nun iflasına karar verdi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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