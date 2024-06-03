Bir başıboş köpek saldırısı daha! Güvercin beslemek isterken canından oluyordu

Kırıkkale'nin Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 54 yaşındaki Nurettin Şahinli, güvercinlerini beslemek için sabah saatlerinde evinin önüne çıktığında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Sabah erken saatlerde güvercinlerini beslemek için tek katlı müstakil evinin önünde dışarı çıkan Nurettin Şahinli, sokaktan geçen sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredeki insanların yardımıyla Şahinli kurtuldu.

Hastaneye götürüldü

Olay yerine çağrılan ambulans, Şahinli'nin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı için Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Şahinli, yaşadığı korkunç olayların ayrıntılarını dile getirdi.

Nurettin Şahinli, güvercinlerini beslemek için sabah dışarı çıktı. Sokakta bir köpek yatıyordu ama fark etmedim. Küçük köpek yanımdan geçti ve saldırdı. Daha sonra, yatan köpek ayağa kalktı ve peşinden koşmaya başladı. Çok sayıda yerimden ısırdı, kaçmaya çalıştım ama caddenin sonunda yalnızca biraz yürüdüm. Parmaklarım, kollarımdan ve karnımdan ısırıldım. Öte yandan, olayı gören vatandaşlar yardım etti ve ambulans çağırdılar.

Şahinli, olaydan sonra evine döndükten sonra belediyelerden sahipsiz köpekler konusunda daha duyarlı olmalarını istedi. Sahipsiz köpekler ile ilgili olarak belediyelerin daha fazla çaba göstermesini istiyorum. Bu köpekler için hayvan barınağını defalarca aradım ama pek duyarlı değiller. Sahipsiz köpekleri şehir merkezlerinden toplasınlar. "Benim yerimde bir çocuk olsaydı kesinlikle ölürdü" dedi.