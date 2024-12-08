Son Dakika! Beşar Esat nerede, Şam'da mı, Suriye'den kaçtı, mı nereye gitti? İşte Beşar Esatı'n akıbeti Suriye'de Muhalif güçlerin başkent Şam'a girip teslim almasından sonra, rejim lideri Beşar Esat'ın akıbeti merak edilmeye başlandı. Peki Beşar Esat nerede, Şam'da mı, Suriye'den kaçtı, mı nereye gitti? İşte Beşar Esatı'n akıbeti.

Son dakika haberleri...Suriye'de Muhalif güçler başkent şama girerek büyük ölçüde kontrolü sağladığı, Beşar Esat rejimi, başkent Şam'da kontrolü büyük ölçüde kaybederek, Beşar Esat'ın ülkeyi terk ederek kaçtığı belirtiliyor. BEŞAR ESAT ŞAM'DAN KAÇTI Bazı haber kaynaklarının gece yarısı Şam havalimanından kalkan bir uçağın Lazkiye'ye gittiği bu uçakta Beşar Esat'ın olabileceği, Esat'ın Lazkiye'de Rusya'ya ait askeri üssüne sığındığı belirtiyor. Detaylar birazdan... Kaynak:Bölge Gündem Haber Etiketler : Beşar Esat

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