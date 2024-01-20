Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri

Bedelli askerlik için sevk tarihi belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı.
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Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. Bedelli askerlik sonuçları 25 Ocak 2024'te açıklanacak.
Celp Ve Sevk Tarihi Duyurusu
"2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır" denildi. 25 Ocak 2024 tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler, bu tarihten sonra yeniden bedelli askerliğe başvuramayacaklardır."" ifadelerine yer verildi.