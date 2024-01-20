Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik yerleri e-Devlet aracılığıyla duyurulacak. Bedelli askerlik pozisyonları ne zaman duyurulacak?