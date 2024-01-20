Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik yerleri e-Devlet aracılığıyla duyurulacak. Bedelli askerlik pozisyonları ne zaman duyurulacak?

YAYINLAMA
Google News
Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri

Bedelli askerlik için sevk tarihi belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı.

2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni yılda uygulanacak rakam!2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni yılda uygulanacak rakam!

Bedelli askerlikte yeni dönem, Yeni hak verilmeyecek, 31 Aralık sonBedelli askerlikte yeni dönem, Yeni hak verilmeyecek, 31 Aralık son

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte Temmuz ayı bedelli askerlik ücreti!Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte Temmuz ayı bedelli askerlik ücreti!

Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. Bedelli askerlik sonuçları 25 Ocak 2024'te açıklanacak.

Celp Ve Sevk Tarihi Duyurusu

"2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır" denildi. 25 Ocak 2024 tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler, bu tarihten sonra yeniden bedelli askerliğe başvuramayacaklardır."" ifadelerine yer verildi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Canlı yayın... Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İstanbul ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklanıyor
Canlı yayın... Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İstanbul ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklanıyor
TOGG siparişleri için yeni süreç! Bugün resmen başladı, artık çekiliş yok
TOGG siparişleri için yeni süreç! Bugün resmen başladı, artık çekiliş yok
Akıl almaz iddia: Kulp Kaymakamı, hutbeyi eksik okuyan imamı mikrofonla dövdü
Akıl almaz iddia: Kulp Kaymakamı, hutbeyi eksik okuyan imamı mikrofonla dövdü
Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan af açıklaması
Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan af açıklaması
Son Haberler
Tarihi an...! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
Tarihi an...! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri
Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri
Ev sahipleri şimdi yandı! Bakan şimşek açık açık uyardı kira beyanında bulunmayanlar mercek altına alındı
Ev sahipleri şimdi yandı! Bakan şimşek açık açık uyardı kira beyanında bulunmayanlar mercek altına alındı
CANLI YAYIN: Kenetlenme işlemi tamam! İlk Türk astronot uzayda!
CANLI YAYIN: Kenetlenme işlemi tamam! İlk Türk astronot uzayda!
Ev sahiplerine soruşturma! Kira gelirini beyan etmeyenler yandı
Ev sahiplerine soruşturma! Kira gelirini beyan etmeyenler yandı
"Kalp hastasıyım" diyen yaşlı kadının içinde maraton koşucusu çıktı | Elazığ'da zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu
"Kalp hastasıyım" diyen yaşlı kadının içinde maraton koşucusu çıktı | Elazığ'da zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu
Çok Okunanlar
Ev sahipleri şimdi yandı! Bakan şimşek açık açık uyardı kira beyanında bulunmayanlar mercek altına alındı
Ev sahipleri şimdi yandı! Bakan şimşek açık açık uyardı kira beyanında bulunmayanlar mercek altına alındı
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
BİM 23 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak Aktüel ürün kataloğunu yayınladı| Gıdadan temizliğe indirimli ürünlerin tam listesi
BİM 23 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak Aktüel ürün kataloğunu yayınladı| Gıdadan temizliğe indirimli ürünlerin tam listesi
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu! İşte Cumhur ittifakının İstanbul'un 39 ilçe belediye başkan adayları
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu! İşte Cumhur ittifakının İstanbul'un 39 ilçe belediye başkan adayları
Yolda kalan Tofaş'a inanılmaz kurtarma: Ayaklarıyla ittiler!
Yolda kalan Tofaş'a inanılmaz kurtarma: Ayaklarıyla ittiler!
TAM LİSTE! AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu! İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe tek tek arayarak tebliğ etti
TAM LİSTE! AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu! İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe tek tek arayarak tebliğ etti
Yorumlananlar
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var