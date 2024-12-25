Başkan Erdoğan'dan 2025 yılı asgari ücret açıklaması! "Çalışanı enflasyona ezdirmedik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yıl asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından partisinin mecliste düzenlen grup konuşmasında yaptığı açıklama "Asgari ücrete yüzde 30 zam yaparak çalışanları enflasyona ezdirmedik" dedi.

Cumhur Başkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde

"ÇALIŞANI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

"1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin işverene desteği 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum. Duydum ki CHP bugün Meclis'e de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun.

"ENFLASYON DÜŞÜYOR, CARİ AÇIĞIMIZ GERİLİYOR"

Bütün veriler Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Enflasyon düşüyor, cari açığımız geriliyor, sanayide çarklar dönüyor, turizm rekora koşuyor. İnşallah 2025 bir önceki seneden daha iyi olacak. Biraz daha sabırla çok daha güzel neticeler göreceğiz. Para ve maliye politikalarını sarsmadan muhalefetin bizi sürüklemek istediği politizm tuzağına düşmeden önümüzdeki süreci çok büyük bir titizlikle yürüteceğiz.

Haberin Devamı

"PARTİMİZİ TEKRAR YÜZDE 50 BANDINA GETİRECEK ÇALIŞMALAR İÇİNDEYİZ"

Partimizi tekrar yüzde 50 bandına getirecek çalışmalar içindeyiz. 8. Olağan Kongre maratonumuz il kongrelerimizle birlikte devam ediyor. Cumhur İttifakı olarak güçlenerek devam eden dayanışmamız inşallah bundan sonra daha da perçinlenecek. Terörsüz Türkiye hedefimizi, devletimizin uhdesinde bulunan tüm araçları kullanarak, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Kürtlerle olan ezeli ve ebedi kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri, aradan çekip alacağız. Cumhur İttifakı siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecektir. Unutmayın tarih hayal kuranların ve hayalleri uğrunda ter dökenlerin mülküdür. İttifak ortakları olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz."