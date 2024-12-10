Bankalar arasında Yarış kızıştı! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren banka hangisi?
Yayınlanma:
10 Aralık 2024 14:22
Yıl sonu yaklaştıkça emekli maaş alanlar bir yandan emekli maaş zamlarını merakla beklerken diğer yandan da Emekli banka promosyonlarında yeni kampanyalar! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?
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Emekli banka promosyonlarında yeni fırsat kampanyaları aralık ayı itibarıyla yer almaya başladı. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, emekli banka promosyon tutarları bankalarda yükseliyor.
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Yarışın kızışmasıyla, emekliler içinde fırsat kapıları aralanıyor. Peki, emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte tüm detaylar...
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VAKIFBANK'TAN 24 BİN LİRA PROMOSYON FIRSATI
2024 Kasım ayı itibarıyla VakıfBank, emekli maaş promosyon tutarını güncelleyerek toplamda 24 bin TL’ye kadar yükseltti.
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VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
VakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine, 12 bin TL’ye kadar promosyon ödüyor. Ayrıca Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kart ile yapılan alışverişlerde, 12 ay boyunca aylık 1.000 TL’ye kadar nakit ödeme fırsatı sağlanıyor. Bu kampanya kapsamında emeklilere toplamda 24 bin TL’ye varan ödeme imkanı sunuluyor.
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İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
İş Bankası, SGK emeklilerine maaşlarına göre 12 bin TL’ye kadar promosyon veriyor. Üç yıl boyunca maaşlarını İş Bankası’ndan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.
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HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Halkbank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor. Maaş aralıklarına göre promosyon miktarı değişiklik gösteriyor.
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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Mevcut müşterilerin, önceki promosyonlarını iade etmeden yeni kampanyadan faydalanabileceği belirtiliyor.
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NG BANK EMEKLİ PROMOSYONU
20 bin TL’ye varan promosyon. Otomatik fatura talimatı gibi ek koşullarla bu tutar artırılabiliyor.
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DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
20 bin TL’ye kadar promosyon. Ek ürünlerle bu miktar yükseltilebiliyor.
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AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
15 bin TL’ye kadar promosyon ve 2.500 TL chip-para. Toplamda 17 bin 500 TL'ye varan promosyon fırsatı.
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QNB EMEKLİ PROMOSYONU
15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emekli promosyonu.
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YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
20 bin TL’ye kadar promosyon fırsatları.
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GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU
15 bin TL’ye kadar promosyon.
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ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Emeklilere maaş aralıklarına göre 12 bin liraya varan promosyon.