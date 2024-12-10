Bankalar arasında Yarış kızıştı! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

VakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine, 12 bin TL’ye kadar promosyon ödüyor. Ayrıca Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kart ile yapılan alışverişlerde, 12 ay boyunca aylık 1.000 TL’ye kadar nakit ödeme fırsatı sağlanıyor. Bu kampanya kapsamında emeklilere toplamda 24 bin TL’ye varan ödeme imkanı sunuluyor.