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Bankalar arasında Yarış kızıştı! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

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Bankalar arasında Yarış kızıştı! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren banka hangisi?
Yıl sonu yaklaştıkça emekli maaş alanlar bir yandan emekli maaş zamlarını merakla beklerken diğer yandan da Emekli banka promosyonlarında yeni kampanyalar! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?
Bankalar arasında Yarış kızıştı! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren banka hangisi? 1 114

Emekli banka promosyonlarında yeni fırsat kampanyaları aralık ayı itibarıyla yer almaya başladı. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, emekli banka promosyon tutarları bankalarda yükseliyor.

Bankalar arasında Yarış kızıştı! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren banka hangisi? 2 214

Yarışın kızışmasıyla, emekliler içinde fırsat kapıları aralanıyor. Peki, emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte tüm detaylar...

Bankalar arasında Yarış kızıştı! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren banka hangisi? 3 314

VAKIFBANK'TAN 24 BİN LİRA PROMOSYON FIRSATI

2024 Kasım ayı itibarıyla VakıfBank, emekli maaş promosyon tutarını güncelleyerek toplamda 24 bin TL’ye kadar yükseltti.

Bankalar arasında Yarış kızıştı! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren banka hangisi? 4 414

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

VakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine, 12 bin TL’ye kadar promosyon ödüyor. Ayrıca Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kart ile yapılan alışverişlerde, 12 ay boyunca aylık 1.000 TL’ye kadar nakit ödeme fırsatı sağlanıyor. Bu kampanya kapsamında emeklilere toplamda 24 bin TL’ye varan ödeme imkanı sunuluyor.

Bankalar arasında Yarış kızıştı! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren banka hangisi? 5 514

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankası, SGK emeklilerine maaşlarına göre 12 bin TL’ye kadar promosyon veriyor. Üç yıl boyunca maaşlarını İş Bankası’ndan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.

Bankalar arasında Yarış kızıştı! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren banka hangisi? 6 614

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor. Maaş aralıklarına göre promosyon miktarı değişiklik gösteriyor.

Bankalar arasında Yarış kızıştı! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren banka hangisi? 7 714

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Mevcut müşterilerin, önceki promosyonlarını iade etmeden yeni kampanyadan faydalanabileceği belirtiliyor.

Bankalar arasında Yarış kızıştı! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren banka hangisi? 8 814

NG BANK EMEKLİ PROMOSYONU

20 bin TL’ye varan promosyon. Otomatik fatura talimatı gibi ek koşullarla bu tutar artırılabiliyor.

Bankalar arasında Yarış kızıştı! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren banka hangisi? 9 914

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

20 bin TL’ye kadar promosyon. Ek ürünlerle bu miktar yükseltilebiliyor.

Bankalar arasında Yarış kızıştı! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren banka hangisi? 10 1014

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

15 bin TL’ye kadar promosyon ve 2.500 TL chip-para. Toplamda 17 bin 500 TL'ye varan promosyon fırsatı.

Bankalar arasında Yarış kızıştı! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren banka hangisi? 11 1114

QNB EMEKLİ PROMOSYONU

15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emekli promosyonu.

Bankalar arasında Yarış kızıştı! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren banka hangisi? 12 1214

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

20 bin TL’ye kadar promosyon fırsatları.

Bankalar arasında Yarış kızıştı! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren banka hangisi? 13 1314

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

15 bin TL’ye kadar promosyon.

Bankalar arasında Yarış kızıştı! Emekli maaş promosyonlarında yeni kampanyalar! En yüksek promosyon veren banka hangisi? 14 1414

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere maaş aralıklarına göre 12 bin liraya varan promosyon.

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