Bakanlık peşlerine düştü! Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye Bakanlığı'nın radarına girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eşinden boşandığı halde birlikte yaşamaya devam ederek yetim aylığı ve sosyal destek alan kişilerin peşine düşerek çok kapsamlı inceleme ve araştırma başlattı.

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Bakanlık peşlerine düştü! Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye Bakanlığı'nın radarına girdi

Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye Bakanlığı'nın radarına girdi. Gücü olmasına karşın iş aramayıp yardım alanlar ve yardımı sürdürmek için kayıtsız çalışanlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın takibine alınacak.

BAKANLIK ANLAŞMALI BOLŞANMALARI TAKİBE ALDI

Ayrıca, eşinden boşandığı halde birlikte yaşamaya devam ederek yetim aylığı alan kadınlar tespit edilerek sosyal yardımlardan yararlanmaları engellenecek.

Bu şekilde yardım alan kişilerin istihdama katılması sağlanacak. İşkur’un da devreye alınacağı uygulamada meslek danışmanları etkin rol oynayacak. Ayrıca sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam edilebilirliği için eğitim ve meslek edindirme faaliyetleri yaygınlaştırılacak.

Bakanlık peşlerine düştü! Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye Bakanlığı'nın radarına girdi

SOSYAL YARDIM ALAN HANE SAYISINDA ARTIŞ

2017 yılında sosyal yardım alan hane sayısı 3.2 milyon iken, bu sayı 2023 yılında 4.99 milyona yükseldi. Son dört yıl içinde sosyal yardım alan hane sayısı 1.7 milyon artarak, her beş haneden birinin sosyal yardım aldığı bir duruma geldi. Bu kişilerin nüfus içindeki oranı ise 2017’de yüzde 13.7 iken, 2023’te yüzde 18.4’e çıktı. Eşinden boşanmış olup birlikte yaşayan kadınların sosyal yardımlardan yararlanmalarının engellenmesi için gerekli önlemler alınacak.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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