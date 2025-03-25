Bakanlık 27 ürünü daha ifşa etti: Bu ürünleri sakın sepetinize atmayın!

Bakanlık 27 ürünü daha ifşa etti: Bu ürünleri sakın sepetinize atmayın! İşte, Bakanlığın tek tek ifşa ettiği o markalar ve ürünlerin listesi...

1 10 Bakanlık 27 ürünü daha ifşa etti: Bu ürünleri sakın sepetinize atmayın! İşte, Bakanlığın tek tek ifşa ettiği o markalar ve ürünlerin listesi... 2 10 Sofralarımıza giren gıdalarda yeni hileler ortaya çıktı. Çay, zeytinyağı, kırmızı et ve süt ürünlerinde skandal boyutunda sahtekarlık tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 ürünü daha ifşa etti; listeye bakmadan alışveriş yapan pişman olabilir! 3 10 Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde hile yapan firmaları bir kez daha ifşa etti. Bakanlığın son açıkladığı listeye 27 yeni ürün eklendi. Vatandaşın sofrasına kadar gelen gıdalarda yapılan sahtekârlıklar yine pes dedirtti. 4 10 Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayınladığı listede; sağlığı tehdit eden, taklit ve tağşiş yapılan ürünler tek tek paylaşıldı. Bu kez listede çaydan kırmızı ete, tereyağından beyaz peynire kadar pek çok ürün yer aldı. 5 10 KIRMIZI ETTE TEK TIRNAKLI SKANDALI! En çarpıcı hilelerden biri Adana’nın Yüreğir ilçesinde ortaya çıktı. Yapılan denetimlerde, bir kasap dükkanında satılan kırmızı etlerde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Yani, vatandaşın sofrasına koyduğu etin içinde at veya eşek eti olduğu belirlendi. 6 10 ZEYTİNYAĞINDA UCUZ YAĞ OYUNU Doğal ve sağlıklı diye güvenilen zeytinyağında da sahtekârlık yapıldı. 3 ayrı firmanın ürünlerinde zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı ortaya çıktı. Bu hileyle hem maliyeti düşüren hem de vatandaşı kandıran firmalar, listeye eklendi. 7 10 ÇAYDA BİLE BOYA! Bir başka skandal ise Gaziantep’te yaşandı. Şehitkamil ilçesinde üretim yapan bir firmanın siyah çayına gıda boyası karıştırdığı tespit edildi. Vatandaşın evine giren çayın rengini koyu göstermek için yapılan bu hile sağlığı tehdit ediyor. 8 10 TEREYAĞI VE PEYNİRDE DE BENZER DURUMLAR YAŞANDI Listede, tereyağı ve beyaz peynir ürünlerinde de taklit ve tağşiş yapan firmalar yer aldı. Ucuza üretmek için içeriklerle oynayan, vatandaşı kandıran bu markalar, hem sağlığı riske atıyor hem de tüketicinin cebinden çalıyor. 9 10 BAKANLIKTAN UYARI VAR! Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bu tür sahtekârlıkların önüne geçmek için denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve tüketicilerin bu listeyi mutlaka kontrol ederek alışveriş yapmaları gerektiğini vurguluyor. 10 10 VATANDAŞA ÇAĞRI: ALIRKEN İKİ KERE DÜŞÜNÜN Market raflarındaki ürünleri alırken bilindik markalara yönelmek, etiketleri okumak ve bakanlığın duyurduğu güncel taklit-tağşiş listesine göz atmak, sağlığınızı korumak adına büyük önem taşıyor. Tükettiğiniz ürünlerin denetim listesini görmek için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.



