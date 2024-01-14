Bakan Tekin duyurdu! Şehitler için pazartesi günü tüm okullarda saygı duruşunda bulunulacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan vatan evlatlarının aziz hatıralarını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek ve yükselen yeni nesli ruhen, bedenen ve manen vatan sevgisiyle donatmak amacıyla Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde 1(bir) dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

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Bakan Tekin duyurdu! Şehitler için pazartesi günü tüm okullarda saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri ile sarsıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni öncesinde şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak en temel amacımız, çocuklarımızı Türk Milletinin ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve her zaman yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetiştirmektir.

Bu bilinçle, Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde 1(bir) dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Pençe-Kilit Harekât bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan vatan evlatlarının aziz hatıralarını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek ve yükselen yeni nesli vatan sevgisiyle ruhen, bedenen ve manen donatmak istiyoruz."

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