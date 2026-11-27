Bakan Gürlek duyurdu: Aynı apartmanda 3 çocuk öldüğü 22 yıllık olayla ilgili sır perdesi aralandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Kağıthane'de 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda hayatını kaybeden 3 çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin dosyaların yeniden incelendiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında 3 ayrı tasarlayarak kasten öldürme ve 6 delil karartma suçundan toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının geçmiş yıllarda aydınlatılamayan olaylara yönelik çalışmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaklaşık 22 yıl önce aynı apartmanda meydana gelen üç şüpheli ölümle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

AYNI APARTMANDA 3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda meydana gelen olaylarda 1 yaşındaki Özcan Akyol, 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol ve 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol hayatını kaybetmişti. Üç çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin dosyalar, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alındı.

YENİ TANIK İFADELERİ VE İLETİŞİM KAYITLARI İNCELENDİ

Yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporları ile iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi. Özellikle çocukların ölüm nedenlerine ilişkin önceki değerlendirmelerle örtüşmeyen bulgular ve şüpheliler arasındaki görüşme kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi.

Haberin Devamı

ÖLÜMLERİN TESADÜF OLMADIĞINA İŞARET EDEN BULGULARA ULAŞILDI

Elde edilen deliller doğrultusunda üç ölüm olayının tesadüfi olmadığına ve aralarında maddi ve fiili bağlantı bulunduğuna işaret eden önemli bulgulara ulaşıldı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında üç ayrı tasarlayarak kasten öldürme suçundan 1, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığına ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür etti.

"ZAMANIN GEÇMESİ, SUÇLARIN CEZASIZ KALMASINA GEREKÇE OLAMAZ"

Geçmiş yıllarda aydınlatılamayan olaylara ilişkin çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte yaşanan ve henüz aydınlatılamayan olayların üzerine kararlılıkla gitmeye, adaletin tecellisi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Fon soruşturmasında son dakika: Kemal Akkaya serbest bırakıldı!

Beşiktaş dersini verdi! Hacıosmanoğlu'ndan İsrail'e sert çıkış: Bebek katili bu topraklarda oynayamaz

Varant Nasıl Alınır? Borsa İstanbul'da Adım Adım Varant Alım Satım Rehberi (2026)