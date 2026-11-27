Fon soruşturmasında son dakika: Kemal Akkaya serbest bırakıldı!

Fon soruşturmasında gözaltına alınan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen üç kişi ise tutuklandı.

Sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan fon soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 24 Kasım Salı günü beş şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya da bulunuyordu.

Akkaya'nın savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verildi. Akkaya ile birlikte gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, üçü hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 14 Kasım'da Graintürk Holding (#GRTHO) pay piyasasındaki işlemlere ilişkin incelemeleri sonrası Akkaya'nın da aralarında olduğu 24 kişi hakkında piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Kurul ayrıca bu kişilerin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarını iptal etmiş, borsalarda iki yıl süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermişti.

Haberin Devamı

Akkaya daha önce iki kez gözaltına alınmıştı.

FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

Eylül ayının ortalarında hız kazanan fon soruşturması Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün akşam yaptığı açıklamada dosyanın 638 şüphelisi olduğunu söylemişti. Son tutuklamayla birlikte 27 Kasım itibarıyla fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı 139 oldu.

Fon soruşturmasında ana omurganın bittiğini ve iddianame yazım aşamasına gelindiğini anlatan Gürlek, "İtirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin ortaya çıkması sonucunda soruşturma derinleştirilecektir. Bir an önce bu şüphelilerin, vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacağız." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Haber7

Beşiktaş dersini verdi! Hacıosmanoğlu'ndan İsrail'e sert çıkış: Bebek katili bu topraklarda oynayamaz

Varant Nasıl Alınır? Borsa İstanbul'da Adım Adım Varant Alım Satım Rehberi (2026)

Şef Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni ortaya çıktı: Adli tıp raporunda dikkat çeken detay!