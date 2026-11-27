Beşiktaş dersini verdi! Hacıosmanoğlu'ndan İsrail'e sert çıkış: Bebek katili bu topraklarda oynayamaz

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası bomba açıklamalar yaptı. Hacıosmanoğu, İsrail takımları için 'Bebek katili bu topraklarda oynayamaz' dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleye tepki gösteren Hacıosmanoğlu, UEFA ile yapılan görüşmeler ve İsrail takımlarının Türkiye'de maç oynaması konusundaki görüşlerini paylaştı.

Beşiktaş taraftarlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı futbolcuları galibiyetten dolayı tebrik ederek, "İyi bir ders verdiler" ifadelerini kullandı.

"UEFA VE POLİS YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜM"

Yaşanan olayların ardından UEFA ve polis yetkilileriyle görüştüğünü belirten TFF Başkanı, girişimlerin sürdüğünü söyledi.

Hacıosmanoğlu, "55 tane federasyon var, sadece İsrail'in federasyon başkanı ile görüşmedim. Onların bir lobisi yok orada. Yönetimde birinin olması önemli değil, biz istediğimizi yaptırıyoruz. Girişimlerimiz devam ediyor. Beşiktaş taraftarını tebrik ederim" dedi.

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"İSRAİL TAKIMLARINI TÜRKİYE'YE İSTEMİYORUZ!"

İsrail takımlarının Türkiye'de maç oynamasına ilişkin de konuşan Hacıosmanoğlu, bunun bir devlet

politikası olduğunu ifade etti.

TFF Başkanı, "İsrail bebek katili, UEFA toplantılarında söyledim. Bunların futboldan atılması gerektiğini de çok kez dile getirdim. Bir önce Beşiktaş maçına, İsrail takımı ile oynadıkları, kafile ile gitmiştim. Bir devlet politikamız var, İsrail takımlarını Türkiye'ye biz istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın karşılaşmayı İstanbul'da oynama ihtimaline de değinen Hacıosmanoğlu, UEFA'nın buna izin verebileceğini ve İsrail takımının Türkiye'ye gelmemesi halinde hükmen mağlup sayılabileceğini öne sürdü.

"BEBEK KATİLİ BİR ÜLKENİN TAKIMI BU TOPRAKLARDA OYNAYAMAZ!"

Hacıosmanoğlu açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail takımlarının topraklarımıza girmesini istemiyoruz. Bu bir devlet politikası. UEFA güvenlik gerekçesiyle maçı başka bir ülkede oynatmak gibi gaflete düşmez. Zaten başkan dostumuz, Türkiye'ye karşı böyle bir şey içerisinde olamazlar.

Bebek katili bir ülkenin takımı bu topraklarda oynayamaz! UEFA sadece güvenlik ister. Bizim devletimiz güvenliği sağlar, İstanbul'da maç oynanırdı ama biz bu ülke topraklarına gelmelerini istemiyoruz."

FİLİSTİN BAYRAĞI NEDENİYLE CEZA GELİR Mİ?

Beşiktaş taraftarlarının Filistin bayrağı ve pankart açması nedeniyle UEFA'dan ceza gelip gelmeyeceği sorusuna da yanıt veren Hacıosmanoğlu, "Taşkınlıklardan ufak cezalar olabilir. Ancak Filistin bayrağı nedeniyle ceza gelmesi söz konusu değil" dedi.

Gürcistan'da yaşanan olaylara ilişkin de konuşan TFF Başkanı, Gürcistan Futbol Federasyonu Başkanı ile dost olduklarını belirterek güvenlik görevlilerinin davranışları nedeniyle bu olayların yaşandığını ifade etti.

Hacıosmanoğlu, devlet yetkililerinin de konuyla ilgili gerekli görüşmeleri gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

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