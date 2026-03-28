Hafta sonu sakın plan yapmayın! O bölgelere kuvvetli sağanak yağış geliyor: Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde doğusu doğudan 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde güneydoğu ile gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, güneyi güneydoğudan 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Güney Ege’nin güneyi 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısı kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.