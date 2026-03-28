  3. Hafta sonu sakın plan yapmayın! O bölgelere kuvvetli sağanak yağış geliyor: Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

Hafta sonu sakın plan yapmayın! O bölgelere kuvvetli sağanak yağış geliyor: Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

Hafta sonu sakın plan yapmayın! O bölgelere kuvvetli sağanak yağış geliyor: Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, olmasının yanı sıra bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Peki hafta sonu hava nasıl, bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kayseri ve Sivas dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege’de fırtına; Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde doğusu doğudan 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde güneydoğu ile gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, güneyi güneydoğudan 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Güney Ege’nin güneyi 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısı kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

