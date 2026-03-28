Ali Yerlikaya'yı hiç böyle görmediniz! Yeni imajını gören tanıyamıyor: İşte son hali
Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı görevinden geçtiğimiz aylarda alınmıştı. Yerlikaya görev değişikliğinin yanı sıra bir de imaj değiştirdi. Yeni imajını görenler tanıyamadı, işte Yerlikaya'nın son hali...
İçişleri Bakanlığı görevinden geçtiğimiz ay alınan Ali Yerlikaya imaj değiştirdi. Alışılmışın dışında bir görünümle kamuoyunun önüne çıkan Yerlikaya'nın sakal bıraktığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla görevden alınmasının ardından gözlerden uzak kalan Yerlikaya’nın son hali kamuoyunda merak konusu olmuştu. Yeni görüntülerde Yerlikaya’nın alışılmış görünümünün dışına çıktığı görüldü.
SAKAL BIRAKTI
Görev süresi boyunca genellikle tıraşlı haliyle bilinen Yerlikaya’nın, bakanlık sonrası sakal bıraktığı ortaya çıktı. Yeni tarzıyla görüntülenen Yerlikaya’nın bu değişimi kısa sürede gündem oldu.
YERİNE MUSTAFA ÇİFTÇİ ATANMIŞTI
Ali Yerlikaya, 11 Şubat’ta yayımlanan karar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı görevinden alınmış, yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atanmıştı.
Hafta sonu sakın plan yapmayın! O bölgelere kuvvetli sağanak yağış geliyor: Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?
İstanbul'da 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi: Çok sayıda yaralı mahkum var!
Devler buluşuyor: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
Romanya maçı sonrası TFF'den dikkat çeken açıklama: A Milli takım'ında sürpriz Semih Kılıçsoy kararı!