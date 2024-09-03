Bahçeli'den bazı teğmenlerin kılıçlı yemin töreni ile ilgili açıklama: Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir

SON DAKİKA HABERİ: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından mezun olan teğmenlerin kılıçla yeminine ilişkin, son dakika açıklaması yaparak "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin ortak değeridir, ilk Cumhurbaşkanımızdır, Milli Mücadele’nin yol başçısıdır" dedi.

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRK MİLLETİNİN ORTAK DEĞERİDİR"

“Bu seneki mezuniyet töreninin resmi safhası tamamlandıktan, Cumhurbaşkanımız ile birlikte askeri ve sivil erkanın ayrılışından hemen sonra sayıları 300’ü geçen teğmenin kılıçlarını çekip bir başka yemini seslendirdikleri, nihayetinde bunun etrafında günlerdir mahsurlu ve bayağı polemiklerin üretildiği de açık bir gerçektir. Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin ortak değeridir, ilk Cumhurbaşkanımızdır, Milli Mücadele’nin yol başçısıdır." açıklamasında bulundu.