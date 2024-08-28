KAYNAK: Bölge Gündem Haber
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri
Ulusal yayın yapan gazeteler her gün olduğu gibi bugünde değişik manşet ve haberlerle okuyucuların karşısına çıktı. Bu gazetelerden bir tanesi de Milliyet gazetesi "Babalığın yere batsın" manşeti ile çıktı. Peki bugün hangi gazete hangi manşeti attı? İşte 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü gazete manşetleri.
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