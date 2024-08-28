'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri

Ulusal yayın yapan gazeteler her gün olduğu gibi bugünde değişik manşet ve haberlerle okuyucuların karşısına çıktı. Bu gazetelerden bir tanesi de Milliyet gazetesi "Babalığın yere batsın" manşeti ile çıktı. Peki bugün hangi gazete hangi manşeti attı? İşte 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü gazete manşetleri.

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'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 1
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 2
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 3
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 4
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 5
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 6
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 7
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 8
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 9
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 10
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 11
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 12
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 13
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 14
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 15
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 16
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 17
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 18
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 19
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri 20

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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