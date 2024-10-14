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Baba Vanga yine ürküttü! 2025 kehanetleri uyku uyutmaz

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Baba Vanga yine ürküttü! 2025 kehanetleri uyku uyutmaz
Bulgar medyum Baba Vanga 28 yıl önce öldü ancak kehanetleri hala gündemde. Baba Vanga, Balkanların Nostradamus'u olarak bilinir ve 2025 yılı için yaptığı tahminler dünya çapında büyük bir ilgi gördü.
Baba Vanga yine ürküttü! 2025 kehanetleri uyku uyutmaz 1 13

1996 yılında vefat eden Baba Vanga, Prenses Diana'nın ölümünü ve Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesini önceden tahmin ettiğiyle tanınıyor. Media, 2025 yılının zorlu olacağını tahmin ediyor.

Baba Vanga yine ürküttü! 2025 kehanetleri uyku uyutmaz 2 23

BABA VANGA'NIN 2025 KEHANETLERİ

Baba Vanga, 2025 yılının insanlık için büyük bir dönüm noktası olacağını söylüyor. Vanga, 2025'ten itibaren insan yaşamının zorlaşacağını ve "hayal edilemeyecek boyutlarda kozmik bir olay" yaşanacağını tahmin etti. Ek olarak, Avrupa'da büyük bir çatışmanın meydana geleceğini ve bunun kıta nüfusunun önemli ölçüde azalmasına neden olacağını iddia etti.

DÜNYANIN SONA ERECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

Baba Vanga, 2033 yılında kutuplardaki buzulların eriyerek deniz seviyelerinde ciddi bir yükselmeye yol açacağı ve 2170 yılında dünya çapında bir kuraklık yaşanacağı tahmin ediyor. Medyum, 3797 yılında Dünyanın yok olacağını iddia etti.

Baba Vanga yine ürküttü! 2025 kehanetleri uyku uyutmaz 3 33

2076: Komünizm tüm dünyaya yayılacak.

2130: İnsanların uzaylılarla temas kurması bekleniyor.

2170: Dünyanın büyük bölümünde kuraklık yaşanacak.

3005: Dünya, Mars'tan gelen bir medeniyetle savaşa girecek.

3797: Dünya yaşanmaz hale gelince insanlar burayı boşaltacak.

5079: Kıyamet kopacak.

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