Baba Vanga yine ürküttü! 2025 kehanetleri uyku uyutmaz

BABA VANGA'NIN 2025 KEHANETLERİ



Baba Vanga, 2025 yılının insanlık için büyük bir dönüm noktası olacağını söylüyor. Vanga, 2025'ten itibaren insan yaşamının zorlaşacağını ve "hayal edilemeyecek boyutlarda kozmik bir olay" yaşanacağını tahmin etti. Ek olarak, Avrupa'da büyük bir çatışmanın meydana geleceğini ve bunun kıta nüfusunun önemli ölçüde azalmasına neden olacağını iddia etti.

DÜNYANIN SONA ERECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI



Baba Vanga, 2033 yılında kutuplardaki buzulların eriyerek deniz seviyelerinde ciddi bir yükselmeye yol açacağı ve 2170 yılında dünya çapında bir kuraklık yaşanacağı tahmin ediyor. Medyum, 3797 yılında Dünyanın yok olacağını iddia etti.