Ayasofya'da yeni dönem: Giriş ücreti belli oldu

Ayasofya'da yeni dönem bugün itibariyle başlarken turist amaçlı giriş yapacak olan turistlerden alınacak ücret belli oldu.

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Ayasofya'da yeni dönem: Giriş ücreti belli oldu

İstanbul'un en değerli yapıtlarından birisi de Ayasofya-i Kebir Camii…

4 yıl önce müze statüsünden yeniden ibadethane halini alan Ayasofya, İStanbul'un gözbebeği.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Ayasofya'da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında bir yeni düzenleme daha başlıyor.

Buna göre; Galeri katını ziyaret edecekler için bilet satışının yapılacağı ve bugün hizmete alınacak olan gişe, 3. Ahmet Çeşmesi'nin tam karşısında konumlandırıldı.

Güvenlik kameraları, yangın algılama ve acil anons sistemleri...

Gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı Ayasofya'ya güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi.

Bir diğer yandan caminin galeri katındaki mermer kaplamalarda ve ahşap korkuluklarda ise temizlik ve koruma çalışmaları, Bilim Kurulu'nun onay ve danışmanlığı ile restoratörler tarafından yapıldı.

Uzun kuyruklar için düzenleme

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un daha önce Ayasofya'da başlatacağını duyurduğu ziyaretçi yönetim planı uygulamasıyla, tarihi camide uzun kuyrukların önüne geçilmesi de planlanıyor.

Güney cephedeki 2. Beyazıd minaresi altında bulunan tünel ve giriş rampası ile girişler kontrollü şekilde sağlanacak.

Aynı zamanda ziyaretçiler galeri katına ulaştırılacak, kuzeydoğu yönündeki rampa ile çıkışları gerçekleştirilecek.

İbadet ortamı zedelenmeyecek

Galeri bölümüne gelen turistler, burada camii haram katı ile Osmanlı dönemi eklerini görerek, cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans dönemi mozaiklerini inceleme imkanı bulabilecek.

Ayasofya'da bugün başlayacak olan yeni uygulama ile turistler, camideki ibadet ortamını bozmadan gezilerini tamamlamış olacak.

Turistler kulaklıkla 23 dilde bilgilendirme alabilecek

Bir başka konu ise QR kod uygulaması. Bu uygulamayla hayata geçirilen sistemle ziyaretçiler, tek kullanımlı kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabilecek.

Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak gişe ücreti iste 25 euro olacak.

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