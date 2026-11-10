Ata'ya saygı: Devlet Erkanı, Atatürk'ün vefatının 88'inci yılında Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve beraberindeki Devlet Erkanı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü sebebiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan burada, "Türkiye Cumhuriyeti'ni müreffeh bir geleceğe taşımak için harekete geçirmiş durumdayız." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında ilk anma töreni Anıtkabir'de düzenlendi.

Anıtkabir'deki tören, saat 08.50'de devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki korteje, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından 09.05'de saygı duruşunda bulunuldu sonrasında İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıklarını seslendirdi:

"Aziz Atatürk, ebedi âleme irtihalinizin 88. sene-i devriyesinde, zat-ı âlinizi, silah arkadaşlarınızı, İstiklal Harbi'ni sevk ve idare eden Gazi Meclisimizin muhterem üyelerini, vatanımızın ebedi varlık nişaneleri olan şehitlerimizi ve milletimiz için ağır bedeller ödeyen gazilerimizi rahmetle anıyoruz.

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Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızı harekete geçirmiş durumdayız.

Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

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