Atatürk paylaşımı yapan güzel oyuncu Hande Erçel'e Suudili markadan şok! Sözleşmesini fesh ettiler!

Dünya, dün akşam 20.45'te Suudi Arabistan'da oynanacak olan Galatasaray Fenebahçe maçını beklerken maç Suudili yetkilierin ATATÜRK fotoğraf ve posterlerine izin vermemesi nedeniyle oynanamadı.

Suudili yetkililerin bu kararı üzerine her iki kulüpten de resmi açıklama gelerek, "ATATÜRK kırmızı çizgimizdir, taleplerimiz kabul edilmemesi durumunda maça çıkmayız" resti geldi.

Suudili yetkililerde reste restle cevap verince maç iptal oldu.

Türkiye'de bu haberlerin hızlıca yayılmasıyla 7'den 70 büyüğünden küçüğüne ünlüsünden ünsüzüne herkes ATATÜRK paylaşımları yapmaya başladı.

Paylaşım yapanlardan birisi de güzel oyuncu Hande Erçel idi.

instagram hesabından ATATÜRK görseli paylaşan güzel oyuncu Erçel, paylaşımının üzerine"Fikrin fikrimiz, yolun yolumuz Ata’m” yazdı.

SUUDİLİ ŞİRKET SKANDAL SÖZLERLE SÖZLEŞMESİNİ FESH ETTİ

Hande Erçel'in bu paylaşımı gören Suudili parfüm markası Laverne bu sabah 06.17’de eski adı twitter olan X'te bir gönderi paylaştı.

Laverne’nin X hesabından Arapça yapılan açıklamada, “vatanın kırmızı çizgi” olduğu ifade edilerek Hande Erçel ile olan sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.

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Paylaşımda Suudi Arabistan bayrağı da kullanıldı.