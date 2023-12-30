Atatürk paylaşımı yapan güzel oyuncu Hande Erçel'e Suudili markadan şok! Sözleşmesini fesh ettiler!

Suudi Arabistan'da Galasaray Fenerbahçe süper kupa maçı öncesi yaşanan ATATÜRK krizi sonrası sosyal medya hesabından Atatürk'ü paylaşımı yapan Hande Erçel'e Suudili markadan hiç beklemediği bir karşılık geldi. Parfüm markası, Hande Erçel ile olan reklam sözleşmelerini fesh ettiğini duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Atatürk paylaşımı yapan güzel oyuncu Hande Erçel'e Suudili markadan şok! Sözleşmesini fesh ettiler!

Dünya, dün akşam 20.45'te Suudi Arabistan'da oynanacak olan Galatasaray Fenebahçe maçını beklerken maç Suudili yetkilierin ATATÜRK fotoğraf ve posterlerine izin vermemesi nedeniyle oynanamadı.

Suudili yetkililerin bu kararı üzerine her iki kulüpten de resmi açıklama gelerek, "ATATÜRK kırmızı çizgimizdir, taleplerimiz kabul edilmemesi durumunda maça çıkmayız" resti geldi.

Suudili yetkililerde reste restle cevap verince maç iptal oldu.

Türkiye'de bu haberlerin hızlıca yayılmasıyla 7'den 70 büyüğünden küçüğüne ünlüsünden ünsüzüne herkes ATATÜRK paylaşımları yapmaya başladı.

Paylaşım yapanlardan birisi de güzel oyuncu Hande Erçel idi.

instagram hesabından ATATÜRK görseli paylaşan güzel oyuncu Erçel, paylaşımının üzerine"Fikrin fikrimiz, yolun yolumuz Ata’m” yazdı.

113346867-gcldrzwxeaai9my.jpg

SUUDİLİ ŞİRKET SKANDAL SÖZLERLE SÖZLEŞMESİNİ FESH ETTİ

Hande Erçel'in bu paylaşımı gören Suudili parfüm markası Laverne bu sabah 06.17’de eski adı twitter olan X'te bir gönderi paylaştı.

Laverne’nin X hesabından Arapça yapılan açıklamada, “vatanın kırmızı çizgi” olduğu ifade edilerek Hande Erçel ile olan sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.

Paylaşımda Suudi Arabistan bayrağı da kullanıldı.

113329961-gcldsd9wyaazfib.jpg

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Süper Kupa paylaşımı yapan yandı: Adli soruşturma başlatıldı
Süper Kupa paylaşımı yapan yandı: Adli soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Süper Kupa açıklaması! Provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Süper Kupa açıklaması! Provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı!
Acun Ilıcalı'dan Cüneyt Özdemir'e samimi itiraflar! Çıkarsız sempatim var dedi! Oy verdiği partiyi açıkladı
Acun Ilıcalı'dan Cüneyt Özdemir'e samimi itiraflar! Çıkarsız sempatim var dedi! Oy verdiği partiyi açıkladı
BOTAŞ'tan yeni yıl sürprizi! Herkes zam bekliyordu, ters köşe yaptı!
BOTAŞ'tan yeni yıl sürprizi! Herkes zam bekliyordu, ters köşe yaptı!
Son Haberler
Gazze’de yaşam savaşı! Hayatta kalanlar açlıktan ölmemek için direniyor!
Gazze’de yaşam savaşı! Hayatta kalanlar açlıktan ölmemek için direniyor!
Yer: Trabzon! Böyle evlilik ilanı ne görüldü ne de duyuldu! Kriterleri görenler ise "yok artık" diyor
Yer: Trabzon! Böyle evlilik ilanı ne görüldü ne de duyuldu! Kriterleri görenler ise "yok artık" diyor
PKK-YPG maliye yapılanması sözde sorumlusu MİT tarafından Suriye'de etkisiz hale getirildi!
PKK-YPG maliye yapılanması sözde sorumlusu MİT tarafından Suriye'de etkisiz hale getirildi!
Atatürk paylaşımı yapan güzel oyuncu Hande Erçel'e Suudili markadan şok! Sözleşmesini fesh ettiler!
Atatürk paylaşımı yapan güzel oyuncu Hande Erçel'e Suudili markadan şok! Sözleşmesini fesh ettiler!
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan tarihi çağrı: Zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstereceğiz
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan tarihi çağrı: Zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstereceğiz
Eski Bakan Yaşar Okuyan Yalova’da düzenlenen törenle toprağa verildi
Eski Bakan Yaşar Okuyan Yalova’da düzenlenen törenle toprağa verildi
Çok Okunanlar
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert çıkış: Bıktık ya varsa bir psikolojik sorununuz tedavi olun Ekrem bey
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert çıkış: Bıktık ya varsa bir psikolojik sorununuz tedavi olun Ekrem bey
Suudilerden oynanmayan maç için ilk açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçladılar
Suudilerden oynanmayan maç için ilk açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçladılar
Youtube'da Tesla marka aracı tanıtıyordu! O fenomene jandarmadan hiç beklemediği ceza!
Youtube'da Tesla marka aracı tanıtıyordu! O fenomene jandarmadan hiç beklemediği ceza!
Atatürk paylaşımı yapan güzel oyuncu Hande Erçel'e Suudili markadan şok! Sözleşmesini fesh ettiler!
Atatürk paylaşımı yapan güzel oyuncu Hande Erçel'e Suudili markadan şok! Sözleşmesini fesh ettiler!
MSB, 12 şehidimizin yaşandığı kalleş saldırı olayı ile ilgili tüm detayları tek tek açıkladı: ''Terör örgütünün tüm unsurları hedefimizdir''
MSB, 12 şehidimizin yaşandığı kalleş saldırı olayı ile ilgili tüm detayları tek tek açıkladı: ''Terör örgütünün tüm unsurları hedefimizdir''
X'te terör propagandası yapmıştı! O şahıs için mahkemeden tarihe geçecek karar! Şaşıracaksınız!
X'te terör propagandası yapmıştı! O şahıs için mahkemeden tarihe geçecek karar! Şaşıracaksınız!
Yorumlananlar
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu