Asla ama asla yemeyin! Bilim insanları mikrodalgadaki tehlikeyi gözler önüne serdi

Son yıllarda neredeyse her evde bulunan mikrodalga fırında, plastik kabın içerisinde yemek ısıtmak uzmanların dikkatini çekti. Uzun süredir yapılan araştırmalar sonucunda plastikte ısıtılan yiyeceklerdeki tehlike ortaya çıktı.
ABD'deki Icahn Tıp Fakültesi'nde görev yapan bilim insanı Dr. Swan yemeği kısa sürede ısıtarak yenilebilir hale getiren mikrodalga fırınların, hayatımızı kolaylaştırmasının yanı sıra tehlikeli bir yanını değinen tez yayınladı. Dr. Shanna Swan, vücuttaki üreme hormonlarına ve dolayısıyla üreme sağlığına zarar veren maddeler nedeniyle plastik kaplardaki yiyecekleri mikrodalga fırınlarda ısıtılmaması çağrısı yaptı.
Dr. Swan, "Plastiği asla mikrodalgaya koymayın. Mikrodalgaya plastik kaplarda konularak ısıtılmış yiyecekleri asla ama asla yemeyin" ifadesini kullandı.
New York'taki Icahn Tıp Fakültesi'nde görev yapan Dr. Swan, güneşli bir günde arabada plastik bir şişe su bırakmanın da benzer etkilere sahip olabileceğini söyledi.
Dr. Swan, "Bu kimyasalların yiyeceklerine karışmış en kötü hali, ısıtılmış ortamda gerçekleşmiş olanıdır. Bu kimyasalları ve yiyeceklerinizi karıştırmak istemezsiniz" dedi. Dr. Swan, başka bir Ftalat kaynağı olan pestisitlerde kaçınmak için "Eğer maddi imkanınız varsa organik yiyecekler satın alın" tavsiyesinde bulundu.