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Asla ama asla yemeyin! Bilim insanları mikrodalgadaki tehlikeyi gözler önüne serdi

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Asla ama asla yemeyin! Bilim insanları mikrodalgadaki tehlikeyi gözler önüne serdi
Bilim insanları asla ama asla yemeyin diye uyararak mikrodalgadaki insan sağlığını etkileyerek ölüme getiren o tehlikeyi gözler önüne serdi.
Asla ama asla yemeyin! Bilim insanları mikrodalgadaki tehlikeyi gözler önüne serdi 1 15

Son yıllarda neredeyse her evde bulunan mikrodalga fırında, plastik kabın içerisinde yemek ısıtmak uzmanların dikkatini çekti. Uzun süredir yapılan araştırmalar sonucunda plastikte ısıtılan yiyeceklerdeki tehlike ortaya çıktı.

Asla ama asla yemeyin! Bilim insanları mikrodalgadaki tehlikeyi gözler önüne serdi 2 25

ABD'deki Icahn Tıp Fakültesi'nde görev yapan bilim insanı Dr. Swan yemeği kısa sürede ısıtarak yenilebilir hale getiren mikrodalga fırınların, hayatımızı kolaylaştırmasının yanı sıra tehlikeli bir yanını değinen tez yayınladı. Dr. Shanna Swan, vücuttaki üreme hormonlarına ve dolayısıyla üreme sağlığına zarar veren maddeler nedeniyle plastik kaplardaki yiyecekleri mikrodalga fırınlarda ısıtılmaması çağrısı yaptı.

Asla ama asla yemeyin! Bilim insanları mikrodalgadaki tehlikeyi gözler önüne serdi 3 35

Dr. Swan, "Plastiği asla mikrodalgaya koymayın. Mikrodalgaya plastik kaplarda konularak ısıtılmış yiyecekleri asla ama asla yemeyin" ifadesini kullandı.

Asla ama asla yemeyin! Bilim insanları mikrodalgadaki tehlikeyi gözler önüne serdi 4 45

New York'taki Icahn Tıp Fakültesi'nde görev yapan Dr. Swan, güneşli bir günde arabada plastik bir şişe su bırakmanın da benzer etkilere sahip olabileceğini söyledi.

Asla ama asla yemeyin! Bilim insanları mikrodalgadaki tehlikeyi gözler önüne serdi 5 55

Dr. Swan, "Bu kimyasalların yiyeceklerine karışmış en kötü hali, ısıtılmış ortamda gerçekleşmiş olanıdır. Bu kimyasalları ve yiyeceklerinizi karıştırmak istemezsiniz" dedi. Dr. Swan, başka bir Ftalat kaynağı olan pestisitlerde kaçınmak için "Eğer maddi imkanınız varsa organik yiyecekler satın alın" tavsiyesinde bulundu.

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