Asla ama asla yemeyin! Bilim insanları mikrodalgadaki tehlikeyi gözler önüne serdi

Dr. Swan, "Bu kimyasalların yiyeceklerine karışmış en kötü hali, ısıtılmış ortamda gerçekleşmiş olanıdır. Bu kimyasalları ve yiyeceklerinizi karıştırmak istemezsiniz" dedi. Dr. Swan, başka bir Ftalat kaynağı olan pestisitlerde kaçınmak için "Eğer maddi imkanınız varsa organik yiyecekler satın alın" tavsiyesinde bulundu.