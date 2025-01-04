Arabesk müziğinin kralı, usta sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor! İlk tören AKM'de
Yayınlanma:
04 Ocak 2025 12:33
Arabesk müziğinin sevilen sanatçısı Ferdi Tayfur bugün sevenlerinin gözyaşlarına uğurlanıyor. ikindi namazı ile beraber kılınacak cenaze namazıyla toprağa verilecek ünlü sanatçı için ilk tören AKM'de düzenlendi.
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Arabesk müziğinin sevilen ismi, oyuncu, yönetmen, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur, bir süredir Antalya'da tedavi gördüğü hastanede "karaciğer ve böbrek yetmezliği" sebebiyle 79 yaşında yaşama veda etti.
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CENAZESİ ZİNCİRLİKUYU GASİLHANESİ'NE GETİRİLDİ
Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul'a geldi. 79 yaşında hayatın kaybeden sanatçının cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.
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FERDİ BABA BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR...
Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenleniyor.
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AKM'de büyük bir kalabalık anma törenine hazırlanıyor.
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İZDİHAM ENDİŞESİYLE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Usta ismine son veda programında, yoğun katılım beklentisi ve izdiham endişesiyle değişikliğe gidildi.
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USTA SANATÇIYA SAYGI DURUŞU
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Hayranları hep bir ağızdan şarkılarını söyleyerek usta sanatçıya veda ederken birçok kişi gözyaşlarını tutamadı.
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ORHAN GENCEBAY'DAN MESLEKTAŞINA VEDA
Orhan Gencebay'ın salona girişi Ferdi Tayfur'un sevenleri tarafından alkışlarla karşılandı.
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FERDİ TAYFUR'U SON YOLCULUĞUNA UĞURLAMA ANLARI
Törenin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile birlikte yapıldı. Kur'an tilavetiyle törene devam edildi.
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Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.