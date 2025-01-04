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  3. Arabesk müziğinin kralı, usta sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor! İlk tören AKM'de

Arabesk müziğinin kralı, usta sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor! İlk tören AKM'de

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Arabesk müziğinin kralı, usta sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor! İlk tören AKM'de
Arabesk müziğinin sevilen sanatçısı Ferdi Tayfur bugün sevenlerinin gözyaşlarına uğurlanıyor. ikindi namazı ile beraber kılınacak cenaze namazıyla toprağa verilecek ünlü sanatçı için ilk tören AKM'de düzenlendi.
Arabesk müziğinin kralı, usta sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor! İlk tören AKM'de 1 110

Arabesk müziğinin sevilen ismi, oyuncu, yönetmen, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur, bir süredir Antalya'da tedavi gördüğü hastanede "karaciğer ve böbrek yetmezliği" sebebiyle 79 yaşında yaşama veda etti.

Arabesk müziğinin kralı, usta sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor! İlk tören AKM'de 2 210

CENAZESİ ZİNCİRLİKUYU GASİLHANESİ'NE GETİRİLDİ

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul'a geldi. 79 yaşında hayatın kaybeden sanatçının cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.

Arabesk müziğinin kralı, usta sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor! İlk tören AKM'de 3 310

FERDİ BABA BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR...

Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenleniyor.

Arabesk müziğinin kralı, usta sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor! İlk tören AKM'de 4 410

AKM'de büyük bir kalabalık anma törenine hazırlanıyor.

Arabesk müziğinin kralı, usta sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor! İlk tören AKM'de 5 510

İZDİHAM ENDİŞESİYLE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Usta ismine son veda programında, yoğun katılım beklentisi ve izdiham endişesiyle değişikliğe gidildi.

Arabesk müziğinin kralı, usta sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor! İlk tören AKM'de 6 610

USTA SANATÇIYA SAYGI DURUŞU

Arabesk müziğinin kralı, usta sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor! İlk tören AKM'de 7 710

Hayranları hep bir ağızdan şarkılarını söyleyerek usta sanatçıya veda ederken birçok kişi gözyaşlarını tutamadı.

Arabesk müziğinin kralı, usta sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor! İlk tören AKM'de 8 810

ORHAN GENCEBAY'DAN MESLEKTAŞINA VEDA

Orhan Gencebay'ın salona girişi Ferdi Tayfur'un sevenleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Arabesk müziğinin kralı, usta sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor! İlk tören AKM'de 9 910

FERDİ TAYFUR'U SON YOLCULUĞUNA UĞURLAMA ANLARI

Törenin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile birlikte yapıldı. Kur'an tilavetiyle törene devam edildi.

Arabesk müziğinin kralı, usta sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor! İlk tören AKM'de 10 1010

Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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