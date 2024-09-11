AÖF, 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi kayıt yenileme süreci her yıl belirli zaman diliminde yapılmaktadır. Örgün eğitim ve öğretimi tercih etmeyenle dışardan üniversite okumak isteyen Adaylar, Güz dönemi kayıt yenileme ücretini ve kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2024-2025

Anadolu Üniversitesi güz dönemi kayıt yenileme tarihileri belli oldu. AÖF kayıt yenileme 7 ile 18 Ekim tarihleri arasında olacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME NEREDEN, NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme e-Devlet platformundan yapılabilir. E-devlet şifreniz ile giriş yaptıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) bölümünden ilgili işlemleri yapabilirsiniz.

Kayıt yenileme işlemi AÖF web sitesi üzerinden de yapılır. AÖF resmi web sitesinden "Kayıt Yenileme" kısmına girerek işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Giriş bilgileri ve gerekli ödemelerin ardından kayıt yenileme işlemi online olarak yapılacaktır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2024-2025 yeni eğitim öğretim yılında kayıt ücretlerine yapılan zam ile birlikte, geçen yılki dönemlik ücreti 1180 lira olan bölümlerin dönemlik ücreti yüzde 69 artış ile 1995 liraya çıktı.

2023-2024 akademik yılında dönemlik ücreti 1565 lira olan bölümlerin ücretleri ise yüzde 55 zamla 2 bin 430 lira oldu. Önceki dönem 2 bin 80 lira olan yabancı dil eğitimli programların öğretim giderleri ücretleri ise 3 bin 400 lira oldu.

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AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILIR?

AÖF kayıt yenileme ücreti genellikle internetten ya da anlaşmalı bankalardan ödenmektedir. Belirlenen tarihler arasında ücret ödemesi yapılmalıdır.

Editör Hakkında

1996 yılında İstanbul'da doğdu. Beykent Üniversitesi Yeni Medya (İngilizce) bölümünden mezun oldu. Kanal 7 Medya Grubu'na bağlı Haber7.com bünyesinde SEO Editörü olarak görev yapmaktadır.

