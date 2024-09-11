AÖF, 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Örgün öğretimin haricinde dışardan üniversiteyi bitirmek isteyenler AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Peki AÖF, 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti ne kadar? detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
AÖF, 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi kayıt yenileme süreci her yıl belirli zaman diliminde yapılmaktadır. Örgün eğitim ve öğretimi tercih etmeyenle dışardan üniversite okumak isteyen Adaylar, Güz dönemi kayıt yenileme ücretini ve kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2024-2025

Anadolu Üniversitesi güz dönemi kayıt yenileme tarihileri belli oldu. AÖF kayıt yenileme 7 ile 18 Ekim tarihleri arasında olacaktır.

AÖF, 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME NEREDEN, NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme e-Devlet platformundan yapılabilir. E-devlet şifreniz ile giriş yaptıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) bölümünden ilgili işlemleri yapabilirsiniz.

Kayıt yenileme işlemi AÖF web sitesi üzerinden de yapılır. AÖF resmi web sitesinden "Kayıt Yenileme" kısmına girerek işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Giriş bilgileri ve gerekli ödemelerin ardından kayıt yenileme işlemi online olarak yapılacaktır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2024-2025 yeni eğitim öğretim yılında kayıt ücretlerine yapılan zam ile birlikte, geçen yılki dönemlik ücreti 1180 lira olan bölümlerin dönemlik ücreti yüzde 69 artış ile 1995 liraya çıktı.

2023-2024 akademik yılında dönemlik ücreti 1565 lira olan bölümlerin ücretleri ise yüzde 55 zamla 2 bin 430 lira oldu. Önceki dönem 2 bin 80 lira olan yabancı dil eğitimli programların öğretim giderleri ücretleri ise 3 bin 400 lira oldu.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILIR?

AÖF kayıt yenileme ücreti genellikle internetten ya da anlaşmalı bankalardan ödenmektedir. Belirlenen tarihler arasında ücret ödemesi yapılmalıdır.
Editör Hakkında

1996 yılında İstanbul'da doğdu. Beykent Üniversitesi Yeni Medya (İngilizce) bölümünden mezun oldu. Kanal 7 Medya Grubu'na bağlı Haber7.com bünyesinde SEO Editörü olarak görev yapmaktadır.

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul valiliğinden son dakika okul saati açıklaması! İlk gün eğitim başlangıç ve bitiş saatleriniaçıkladı
İstanbul valiliğinden son dakika okul saati açıklaması! İlk gün eğitim başlangıç ve bitiş saatleriniaçıkladı
KYK yurt başvuruları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları
KYK yurt başvuruları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları
AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, eğitimcilere Ahiliği anlattı
AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, eğitimcilere Ahiliği anlattı
Diplomatik görüşmeler sonuçlandı: Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak
Diplomatik görüşmeler sonuçlandı: Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak
Son Haberler
O sigarayı içenler çok üzülecek! yabancı isimli sigara fiyatlarına zam geldi
O sigarayı içenler çok üzülecek! yabancı isimli sigara fiyatlarına zam geldi
Kira ödemede yeni dönem! Bu sefer hem kiracıya, hem de ev sahibine ceza kesilecek!
Kira ödemede yeni dönem! Bu sefer hem kiracıya, hem de ev sahibine ceza kesilecek!
Türk hekimler bir ilki başardı! Yıllardır çeşitli hastalıklarla mücadele ediyorlardı
Türk hekimler bir ilki başardı! Yıllardır çeşitli hastalıklarla mücadele ediyorlardı
Sıfır araçlarda büyük indirim! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! İşte en uygun fiyatlı otomobiller...
Sıfır araçlarda büyük indirim! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! İşte en uygun fiyatlı otomobiller...
Son dakika! Heyecanla bekleniyordu: KPSS Lisans sonuçları açıklandı!
Son dakika! Heyecanla bekleniyordu: KPSS Lisans sonuçları açıklandı!
Bakan Tekinden önemli açıklamalar! Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller kalkıyor mu?
Bakan Tekinden önemli açıklamalar! Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller kalkıyor mu?
Çok Okunanlar
Tarih verildi! Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler geliyor
Tarih verildi! Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler geliyor
Bütçenize iyi gelecek fiyatlar! Tarım Kredi Market Eylül ayı indirimli ürün fiyat listesini yayınladı
Bütçenize iyi gelecek fiyatlar! Tarım Kredi Market Eylül ayı indirimli ürün fiyat listesini yayınladı
Türk hekimler bir ilki başardı! Yıllardır çeşitli hastalıklarla mücadele ediyorlardı
Türk hekimler bir ilki başardı! Yıllardır çeşitli hastalıklarla mücadele ediyorlardı
11 Eylül Çarşamba günlük burç yorumları: Sabırlı ve anlayışlı olmanız önemli olacak!
11 Eylül Çarşamba günlük burç yorumları: Sabırlı ve anlayışlı olmanız önemli olacak!
Ticaret Bakanlığı ekipleri çalışma başlattı: 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetleniyor
Ticaret Bakanlığı ekipleri çalışma başlattı: 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetleniyor
Özel okulların kitap seti oyunu velileri isyan ettirdi! Fiyatlar ikiye katlandı
Özel okulların kitap seti oyunu velileri isyan ettirdi! Fiyatlar ikiye katlandı
Yorumlananlar
Meteoroloji bir çok bölgeyi uyardı! 11 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji bir çok bölgeyi uyardı! 11 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?