Altından yıl sonuna yaklaşırken rekor üstüne rekor! Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
24 Aralık 2025 10:16
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, Altın, gümüş ve platin rekor üstüne rekor kırarken altının ons fiyatı tarihte ilk kez 4500 dolar seviyesini geçerek rekor üstüne rekor kırdı... Peki bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Aralık 2025 Çarşamba, güncel gazete manşetleri...
1 8
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın, gümüş ve platin rekor üstüne rekor kırarken altının ons fiyatı tarihte ilk kez 4500 dolar seviyesini geçti. Altın fiyatları Venezuela ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmeler, Fed'in 2026'da faiz indireceğine yönelik beklentiler ve yurt dışındaki noel tatili öncesi yatırımcıların pozisyon alması ile yeni tarihi zirvesini gördü. Dün Gram altın da güne 6192 seviyesinden başlayarak rekor kırdı. Peki, Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları canlı alış-satış grafiği
2 8
Altın fiyatları canlı takip bilgileri yatırımcıların gündeminde yer alıyor.Merkez bankalarının alımları, jeopolitik gelişmeler, ABD yönetiminin uyguladığı tarifeler ve küresel olarak siyasi belirsizlikler etkisiyle altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Altın fiyatları Fed beklentisi ve jeopolitik gelişmelerle rekor kırarken gümüş de tarihi zirvesini gördü. 2025 yılında altındaki yükseliş yüzde 71'i, gümüşte ise yüzde 141'i buldu. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 24 Aralık 2025 İstanbul Kapalı Çarşı altın satış fiyatları...
3 8
ALTIN FİYATLARI 24 ARALIK 2025
Spot altın sabah saatlerinde 4552 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altının ons fiyatı şu sıralar 4491 dolara kadar geriledi.
Gram altın 6235 TL seviyesine kadar çıkarken şu sıralarda 6187 TL'den işlem görüyor.
Spot gümüş de 72,70 seviyesini görerek tarihi zirvesini gördü.
Platin de ons başına 2380 doları görerek rekor kırarken, şu sıralarda 2348 dolardan alıcı buluyor.
4 8
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:6.198,37 TL
Gram altın satış fiyatı:6.199,19 TL
5 8
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.498,32
Ons altın satış (USD) fiyatı:4.498,86
6 8
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı:10.052,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:10.308,00 TL
7 8
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:40.196,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:41.029,00 TL
8 8
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın alış fiyatı: 39.900,88 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.696,10 TL