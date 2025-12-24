Altından yıl sonuna yaklaşırken rekor üstüne rekor! Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın, gümüş ve platin rekor üstüne rekor kırarken altının ons fiyatı tarihte ilk kez 4500 dolar seviyesini geçti. Altın fiyatları Venezuela ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmeler, Fed'in 2026'da faiz indireceğine yönelik beklentiler ve yurt dışındaki noel tatili öncesi yatırımcıların pozisyon alması ile yeni tarihi zirvesini gördü. Dün Gram altın da güne 6192 seviyesinden başlayarak rekor kırdı. Peki, Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları canlı alış-satış grafiği