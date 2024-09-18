Altında kritik gün! FED faiz kararı açıklıyor: Gram Çeyrek ne kadar? 18 Eylül 2024 güncel altın fiyatları
Altında kritik gün! FED faiz kararı açıklıyor: Gram Çeyrek ne kadar? 18 Eylül 2024 güncel altın fiyatları
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Amerikan merkez bankası FED bu gün faiz kararını açıklayacak olması nedeniyle bütün piyasalar buraya kilitlenmiş durumda. Peki bu gelişmeler ışığında altında son durum ne, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons, 14 ayar ve 22 ayar altın ne kadar? 18 Eylül 2024 güncel altın fiyatları