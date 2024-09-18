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Altında kritik gün! FED faiz kararı açıklıyor: Gram Çeyrek ne kadar? 18 Eylül 2024 güncel altın fiyatları

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Altında kritik gün! FED faiz kararı açıklıyor: Gram Çeyrek ne kadar? 18 Eylül 2024 güncel altın fiyatları
Amerikan merkez bankası FED bu gün faiz kararını açıklayacak olması nedeniyle bütün piyasalar buraya kilitlenmiş durumda. Peki bu gelişmeler ışığında altında son durum ne, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons, 14 ayar ve 22 ayar altın ne kadar? 18 Eylül 2024 güncel altın fiyatları
Altında kritik gün! FED faiz kararı açıklıyor: Gram Çeyrek ne kadar? 18 Eylül 2024 güncel altın fiyatları 1 18

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.815,89

SATIŞ(TL) 2.816,32

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.816,22 0,00 %

Altında kritik gün! FED faiz kararı açıklıyor: Gram Çeyrek ne kadar? 18 Eylül 2024 güncel altın fiyatları 2 28

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.648,00

SATIŞ(TL) 4.692,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.700,00 -0,17 %

Altında kritik gün! FED faiz kararı açıklıyor: Gram Çeyrek ne kadar? 18 Eylül 2024 güncel altın fiyatları 3 38

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.267,00

SATIŞ(TL) 9.378,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.394,00 -0,17 %

Altında kritik gün! FED faiz kararı açıklıyor: Gram Çeyrek ne kadar? 18 Eylül 2024 güncel altın fiyatları 4 48

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 18.315,23

SATIŞ(TL) 18.675,28

ÖNCEKİ KAPANIŞ 18.604,24 0,38 %

Altında kritik gün! FED faiz kararı açıklıyor: Gram Çeyrek ne kadar? 18 Eylül 2024 güncel altın fiyatları 5 58

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 18.532,00

SATIŞ(TL) 18.688,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 18.722,00 -0,18 %

Altında kritik gün! FED faiz kararı açıklıyor: Gram Çeyrek ne kadar? 18 Eylül 2024 güncel altın fiyatları 6 68

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.569,90

SATIŞ(USD) 2.570,20

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.569,52 0,03 %

Altında kritik gün! FED faiz kararı açıklıyor: Gram Çeyrek ne kadar? 18 Eylül 2024 güncel altın fiyatları 7 78

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 1.536,48

SATIŞ(TL) 2.362,85

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.366,46 -0,15 %

Altında kritik gün! FED faiz kararı açıklıyor: Gram Çeyrek ne kadar? 18 Eylül 2024 güncel altın fiyatları 8 88

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.592,51

SATIŞ(TL) 2.738,05

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.742,90 -0,18 %

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