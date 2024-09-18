Altında kritik gün! FED faiz kararı açıklıyor: Gram Çeyrek ne kadar? 18 Eylül 2024 güncel altın fiyatları

Amerikan merkez bankası FED bu gün faiz kararını açıklayacak olması nedeniyle bütün piyasalar buraya kilitlenmiş durumda. Peki bu gelişmeler ışığında altında son durum ne, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons, 14 ayar ve 22 ayar altın ne kadar? 18 Eylül 2024 güncel altın fiyatları

1 8 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.815,89 SATIŞ(TL) 2.816,32 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.816,22 0,00 % 2 8 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.648,00 SATIŞ(TL) 4.692,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.700,00 -0,17 % 3 8 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.267,00 SATIŞ(TL) 9.378,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.394,00 -0,17 % 4 8 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 18.315,23 SATIŞ(TL) 18.675,28 ÖNCEKİ KAPANIŞ 18.604,24 0,38 % 5 8 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 18.532,00 SATIŞ(TL) 18.688,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 18.722,00 -0,18 % 6 8 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.569,90 SATIŞ(USD) 2.570,20 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.569,52 0,03 % 7 8 14 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 1.536,48 SATIŞ(TL) 2.362,85 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.366,46 -0,15 % 8 8 22 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.592,51 SATIŞ(TL) 2.738,05 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.742,90 -0,18 %



