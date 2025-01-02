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Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? 2 Ocak 2025 güncel altın fiyatları

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Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? 2 Ocak 2025 güncel altın fiyatları
Yeni yıla girdiğimiz ve piyasaların açıldığı ilk günde geçen yılın en çok kazandıranı altın yeni yılda yatırımcısının yine yüzünü güldürecek mi merak edilirken yatırımcılar altının bu gün fiyatlarını Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? diye araştırmaya devam ediyor. İşte 2 Ocak 2025 Perşembe güncel altın fiyatları.
Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? 2 Ocak 2025 güncel altın fiyatları 1 19

GRAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 2.992,85

SATIŞ(TL) 2.993,43

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.984,70 0,29 %

Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? 2 Ocak 2025 güncel altın fiyatları 2 29

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.866,00

SATIŞ(TL) 4.982,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.974,00 0,16 %

Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? 2 Ocak 2025 güncel altın fiyatları 3 39

YARIM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 9.765,00

SATIŞ(TL) 9.962,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.948,00 0,14 %

Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? 2 Ocak 2025 güncel altın fiyatları 4 49

TAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.264,27

SATIŞ(TL) 19.648,17

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.401,11 1,27 %

Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? 2 Ocak 2025 güncel altın fiyatları 5 59

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.465,00

SATIŞ(TL) 19.843,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.819,00 0,12 %

Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? 2 Ocak 2025 güncel altın fiyatları 6 69

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.634,14

SATIŞ(USD) 2.634,41

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.624,49 0,38 %

Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? 2 Ocak 2025 güncel altın fiyatları 7 79

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 84.700,00

SATIŞ(USD) 84.750,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 84.400,00 0,41 %

Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? 2 Ocak 2025 güncel altın fiyatları 8 89

REŞAT ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.484,47

SATIŞ(TL) 19.882,95

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.819,00 0,32 %

Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? 2 Ocak 2025 güncel altın fiyatları 9 99

KAYNAK: BİGPARA

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