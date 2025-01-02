Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? 2 Ocak 2025 güncel altın fiyatları
Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? 2 Ocak 2025 güncel altın fiyatları
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Yeni yıla girdiğimiz ve piyasaların açıldığı ilk günde geçen yılın en çok kazandıranı altın yeni yılda yatırımcısının yine yüzünü güldürecek mi merak edilirken yatırımcılar altının bu gün fiyatlarını Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? diye araştırmaya devam ediyor. İşte 2 Ocak 2025 Perşembe güncel altın fiyatları.