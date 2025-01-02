Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? 2 Ocak 2025 güncel altın fiyatları

Yeni yıla girdiğimiz ve piyasaların açıldığı ilk günde geçen yılın en çok kazandıranı altın yeni yılda yatırımcısının yine yüzünü güldürecek mi merak edilirken yatırımcılar altının bu gün fiyatlarını Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? diye araştırmaya devam ediyor. İşte 2 Ocak 2025 Perşembe güncel altın fiyatları.

1 9 GRAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 2.992,85 SATIŞ(TL) 2.993,43 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.984,70 0,29 % 2 9 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 4.866,00 SATIŞ(TL) 4.982,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.974,00 0,16 % 3 9 YARIM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 9.765,00 SATIŞ(TL) 9.962,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.948,00 0,14 % 4 9 TAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.264,27 SATIŞ(TL) 19.648,17 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.401,11 1,27 % 5 9 CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.465,00 SATIŞ(TL) 19.843,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.819,00 0,12 % 6 9 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.634,14 SATIŞ(USD) 2.634,41 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.624,49 0,38 % 7 9 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 84.700,00 SATIŞ(USD) 84.750,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 84.400,00 0,41 % 8 9 REŞAT ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.484,47 SATIŞ(TL) 19.882,95 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.819,00 0,32 % 9 9 KAYNAK: BİGPARA



