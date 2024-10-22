Altın rekora doymuyor, Rekor üstüne rekor kırıyor! Güncel Altın fiyatları ne kadar? 22 Ekim 2024 güncel altın fiyatları
Altın rekora doymuyor, Rekor üstüne rekor kırıyor! Güncel Altın fiyatları ne kadar? 22 Ekim 2024 güncel altın fiyatları
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Altın son günlerdeki yükselişine devam ederek rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın kritik seviye olan 3 bin TL'yi de aşarak yükselişine devam ediyor. Peki bugün güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Ekim 2024 Salı günü güncel gram çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları.