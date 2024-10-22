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Altın rekora doymuyor, Rekor üstüne rekor kırıyor! Güncel Altın fiyatları ne kadar? 22 Ekim 2024 güncel altın fiyatları

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Altın rekora doymuyor, Rekor üstüne rekor kırıyor! Güncel Altın fiyatları ne kadar? 22 Ekim 2024 güncel altın fiyatları
Altın son günlerdeki yükselişine devam ederek rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın kritik seviye olan 3 bin TL'yi de aşarak yükselişine devam ediyor. Peki bugün güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Ekim 2024 Salı günü güncel gram çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları.
Altın rekora doymuyor, Rekor üstüne rekor kırıyor! Güncel Altın fiyatları ne kadar? 22 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 1 19

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.010,64

SATIŞ(TL) 3.011,15

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.992,29 0,63 %

Altın rekora doymuyor, Rekor üstüne rekor kırıyor! Güncel Altın fiyatları ne kadar? 22 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 2 29

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.079,00

SATIŞ(TL) 5.128,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.102,00 0,51 %

Altın rekora doymuyor, Rekor üstüne rekor kırıyor! Güncel Altın fiyatları ne kadar? 22 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 3 39

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 10.125,00

SATIŞ(TL) 10.249,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.197,00 0,51 %

Altın rekora doymuyor, Rekor üstüne rekor kırıyor! Güncel Altın fiyatları ne kadar? 22 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 4 49

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.972,07

SATIŞ(TL) 20.369,66

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.282,11 0,43 %

Altın rekora doymuyor, Rekor üstüne rekor kırıyor! Güncel Altın fiyatları ne kadar? 22 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 5 59

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 20.246,00

SATIŞ(TL) 20.421,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.322,00 0,49 %

Altın rekora doymuyor, Rekor üstüne rekor kırıyor! Güncel Altın fiyatları ne kadar? 22 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 6 69

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.734,62

SATIŞ(USD) 2.734,93

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.719,65 0,56 %

Altın rekora doymuyor, Rekor üstüne rekor kırıyor! Güncel Altın fiyatları ne kadar? 22 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 7 79

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 90.970,00

SATIŞ(USD) 91.020,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 90.450,00 0,63 %

Altın rekora doymuyor, Rekor üstüne rekor kırıyor! Güncel Altın fiyatları ne kadar? 22 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 8 89

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.832,50

SATIŞ(TL) 2.990,90

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.976,28 0,49 %

Altın rekora doymuyor, Rekor üstüne rekor kırıyor! Güncel Altın fiyatları ne kadar? 22 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 9 99

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 1.684,24

SATIŞ(TL) 2.536,06

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.526,14 0,39 %

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