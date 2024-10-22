Altın rekora doymuyor, Rekor üstüne rekor kırıyor! Güncel Altın fiyatları ne kadar? 22 Ekim 2024 güncel altın fiyatları

Altın son günlerdeki yükselişine devam ederek rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın kritik seviye olan 3 bin TL'yi de aşarak yükselişine devam ediyor. Peki bugün güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Ekim 2024 Salı günü güncel gram çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları.

1 9 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 3.010,64 SATIŞ(TL) 3.011,15 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.992,29 0,63 % 2 9 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 5.079,00 SATIŞ(TL) 5.128,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.102,00 0,51 % 3 9 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 10.125,00 SATIŞ(TL) 10.249,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.197,00 0,51 % 4 9 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.972,07 SATIŞ(TL) 20.369,66 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.282,11 0,43 % 5 9 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 20.246,00 SATIŞ(TL) 20.421,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.322,00 0,49 % 6 9 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.734,62 SATIŞ(USD) 2.734,93 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.719,65 0,56 % 7 9 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 90.970,00 SATIŞ(USD) 91.020,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 90.450,00 0,63 % 8 9 22 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.832,50 SATIŞ(TL) 2.990,90 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.976,28 0,49 % 9 9 14 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 1.684,24 SATIŞ(TL) 2.536,06 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.526,14 0,39 %



