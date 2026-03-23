Altın piyasası dip yaptı! Kuyumcular doldu taştı: İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklama!

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanıyor. Ekonomist İslam Memiş, altın yatırımcılarını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu...

Küresel piyasalarda altın hafta başında sert satış dalgasına yakalandı. Değerli metallerde kayıplar %10'u bulurken Ekonomist İslam Memiş durumu "alım fırsatı" olarak değerlendirdi.

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanıyor. Ekonomist İslam Memiş "Ons altında 4000 dolar seviyesinin altına çok sarkmalar beklemiyoruz" dedi.

Memiş bu fiyatların alım fırsatı olduğunu değerlendirerek "Bu yıl için yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz" ifadelerini kullandı.

Küresel piyasalarda altın fiyatları adeta çakıldı. Jeopolitik gerilimlere rağmen yatırımcının rotasını dolara çevirmesi ve ABD Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını sürdüreceği mesajı, altın üzerindeki baskıyı artırdı. Gün içerisinde gram altın zaman zaman 6000 liranın aşağısını gördü. Altın tarafındaki bu satışlar “düşüş sürecek mi?” sorusunu da gündeme getirdi. Ekonomist İslam Memiş konuya ilişkin şunları söyledi:

"MERKEZ BANKALALARININ FAİZ İNDİRME OLASILIĞI AZALDI"

Piyasalarda savaş manipülasyonu halen devam ediyor. Bir yandan savaş şiddetini artırarak devam ederken küresel piyasalarda belirsizlik sürüyor. Tabii Körfez ülkeleri, Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için nakit ihtiyacı duyuyor. Yani enerji ihracatı yapamıyorlar. Dolayısıyla nakit ihtiyacı nedeniyle altın, gümüş ve borsalardan çıkış yapıyorlar.

Diğer yandan merkez bankalarının faiz indirimi olasılığı zayıfladı. Dolar güçleniyor. Bu nedenlerden dolayı altın, gümüş ve kripto para piyasasında haftaya sert düşüşle başladık. Ons altın uluslararası piyasalarda 4100 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Şu anda 4254 dolar seviyesinde. Tabii ons altın sert bir şekilde gerileyince gram altın da düştü. Şu anda gram altın TL fiyatı 6515 lira seviyesinde. Burada da düşüşlerin %7 civarında devam ettiğini gözlemliyoruz.

"ALTIN YATIRIMI YAPACAKLAR İÇİN FIRSAT"

Gümüşün ons fiyatı 64 dolar, gram tarafında ise 92 lira seviyesi var. Burada %8 civarında satışlar söz konusu. Borsada da yine %2 civarında satışlar var. Asya borsalarında sabah saatlerinde %5-6 civarında satışlar vardı. Panik satışları ve nakit ihtiyacı nedeniyle bu satışlar gerçekleşti. Ancak bu düşüşlerin kalıcı olmasını çok da beklemiyoruz. Özellikle altın borcu olanlar ve altın yatırımı için fırsat kollayanlar bu süreçleri mutlaka değerlendirmeli. Önümüzdeki aylarda yükseliş beklentimiz devam ediyor. Bu yıl çok sert dalgalanan bir piyasa olacak. Özellikle altın ve gümüş tarafında yıl sonuna kadar her ay bu sert dalgalanmaları göreceğiz.

"YATIRIMCI PANİK YAPMASIN"

Yatırımcıların mutlaka uzun vadeyi baz alması gerekiyor. Uzun vadeli düşünmeleri lazım. Bu yıl için altın tarafında yükseliş beklentimiz devam ediyor. Gümüş tarafında da aynı şekilde yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz. Piyasalarda şu anda bir panik havası var ancak yatırımcıların panik yapmaması gerekiyor. Yoğun talepten dolayı piyasada altın bulmak zorlaştı. İşçilik farkları yeniden devreye girdi. Hem panik alımları hem de işçilik maliyetleri altının bulunamamasına neden oldu.

Ancak panik yapmaya gerek yok. Vatandaşlar bankalar üzerinden veya darphane sertifikaları aracılığıyla alım yapabilir. Tabii savaşın ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Burada petrol fiyatlarındaki yükseliş önemli bir etken. Şu anda Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar seviyesinde. Brent petrol ve dolar endeksi yükselmeye devam ederse altın ve gümüş gibi emtialar baskılanmaya devam eder.

"UZUN SÜRE DÜŞÜK KALMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Ancak bu süreçte sert dalgalanmalar olacağı için dip fiyat arayışını mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. 4000 dolar seviyesinin altına çok sarkmalar beklemiyoruz. Eğer böyle bir durum olursa bunu manipülasyon olarak değerlendirir ve dip seviyeler olarak okumaya devam ederiz. Bu fiyatların uzun süre düşük kalması şu an için mümkün görünmüyor.

Şu anda zaman vermek çok zor çünkü savaşın ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Ancak biz uzun vadeli bir strateji izlediğimiz için yıllık bazda değerlendiriyoruz. Bu yıl için yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz. Özellikle bu aylarda yaşanan sert düşüşlerin kalıcı olmayacağını göz önünde bulundurarak planlama yapıyoruz. Vatandaşların da bu şekilde hareket etmesi faydalı olacaktır.

"GÜMÜŞ DE ALINABİLİR SEVİYEDE"

Gümüşte ons tarafı 64 dolar, gram tarafı ise sabah saatlerinde 90 liranın altına sarkmıştı. Bu seviyeler artık alım seviyeleri olarak değerlendirilebilir. Ocak ayında gram gümüş 180 liraydı. Ons tarafında ise 122 dolar seviyesi vardı. Gümüş tarafında da beklediğimiz seviyeler geldi. Gümüşün de artık altın gibi alınabilecek bir seviyede olduğunu söyleyebilirim.

