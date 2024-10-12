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Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Bugün altın ne kadar? 12 Ekim 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları

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Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Bugün altın ne kadar? 12 Ekim 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları
Hafta sonu nedeniyle düğünlerin çok olmasından dolayı takı takacakları bir telaş alarak bugün ki altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Peki bugün altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 14 ayar ve 22 ayar altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Ekim 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları.
Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Bugün altın ne kadar? 12 Ekim 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları 1 110

GRAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 2.925,56

SATIŞ(TL) 2.926,15

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.889,33 1,27 %

Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Bugün altın ne kadar? 12 Ekim 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları 2 210

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.957,00

SATIŞ(TL) 5.019,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.971,00 0,97 %

Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Bugün altın ne kadar? 12 Ekim 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları 3 310

YARIM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 9.884,00

SATIŞ(TL) 10.033,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.937,00 0,97 %

Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Bugün altın ne kadar? 12 Ekim 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları 4 410

TAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.490,28

SATIŞ(TL) 19.872,73

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.720,52 0,77 %

Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Bugün altın ne kadar? 12 Ekim 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları 5 510

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.767,00

SATIŞ(TL) 19.995,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.804,00 0,96 %

Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Bugün altın ne kadar? 12 Ekim 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları 6 610

REŞAT ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.799,47

SATIŞ(TL) 20.027,95

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.804,00 1,13 %

Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Bugün altın ne kadar? 12 Ekim 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları 7 710

14 AYAR ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 1.643,04

SATIŞ(TL) 2.493,52

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.474,44 0,77 %

Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Bugün altın ne kadar? 12 Ekim 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları 8 810

22 AYAR ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 2.765,44

SATIŞ(TL) 2.928,61

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.900,72 0,96 %

Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Bugün altın ne kadar? 12 Ekim 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları 9 910

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.657,00

SATIŞ(USD) 2.657,54

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.629,97 1,05 %

Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Bugün altın ne kadar? 12 Ekim 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları 10 1010

KAYNAK: BİG PARA

NOT: Veriler saat 10:07 itibari ile güncellenmiştir.

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