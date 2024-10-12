Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Bugün altın ne kadar? 12 Ekim 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları
Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Bugün altın ne kadar? 12 Ekim 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları
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Hafta sonu nedeniyle düğünlerin çok olmasından dolayı takı takacakları bir telaş alarak bugün ki altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Peki bugün altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 14 ayar ve 22 ayar altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Ekim 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları.