Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Bugün altın ne kadar? 12 Ekim 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları

Hafta sonu nedeniyle düğünlerin çok olmasından dolayı takı takacakları bir telaş alarak bugün ki altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Peki bugün altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 14 ayar ve 22 ayar altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Ekim 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları.

1 10 GRAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 2.925,56 SATIŞ(TL) 2.926,15 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.889,33 1,27 % 2 10 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 4.957,00 SATIŞ(TL) 5.019,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.971,00 0,97 % 3 10 YARIM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 9.884,00 SATIŞ(TL) 10.033,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.937,00 0,97 % 4 10 TAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.490,28 SATIŞ(TL) 19.872,73 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.720,52 0,77 % 5 10 CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.767,00 SATIŞ(TL) 19.995,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.804,00 0,96 % 6 10 REŞAT ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.799,47 SATIŞ(TL) 20.027,95 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.804,00 1,13 % 7 10 14 AYAR ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 1.643,04 SATIŞ(TL) 2.493,52 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.474,44 0,77 % 8 10 22 AYAR ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 2.765,44 SATIŞ(TL) 2.928,61 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.900,72 0,96 % 9 10 ONS ALTIN KAÇ DOLAR? ALIŞ(USD) 2.657,00 SATIŞ(USD) 2.657,54 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.629,97 1,05 % 10 10 KAYNAK: BİG PARA NOT: Veriler saat 10:07 itibari ile güncellenmiştir.



