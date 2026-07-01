Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ABD-İran eksenindeki sıcak çatışmalar ve Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler başta olmak üzere Orta Doğu'da yaşanan askeri hareketlilik ve gerilimler, küresel enerji ve petrol fiyatlarını yukarı çekti. Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, gelişmiş ekonomilerde enflasyon kaygılarının yeniden hortlamasına neden oldu. Enflasyonun katılaşması ise "faizlerin düşmeyeceği, aksine artabileceği" senaryosunu besleyerek dolaylı yoldan altına darbe vuruyor. ABD-İran arasındaki kalıcı barış ihtimalinin zayıflaması da yatırımcıyı tedirgin ediyor.