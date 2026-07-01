Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
01 Temmuz 2026 10:19
Altın fiyatları, ABD tahvil faizlerinin yükselişi ve güçlü doların etkisiyle son 7 ayın en düşük seviyesine indi. Peki, altın fiyatları ne zaman yükselecek? Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
1 9
Altın fiyatları, ABD tahvil faizlerinin yükselişi ve güçlü doların etkisiyle son 7 ayın en düşük seviyesine indi. Peki, altın fiyatları ne zaman yükselecek? Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
2 9
Altının ons fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 3980 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın yüzde 0,6 düşüşle 5970 TL'den işlem görüyor. Spot gümüş ise 57,80 dolardan alıcı buluyor.
Altın fiyatları yükselen ABD tahvil faizleri, güçlü dolar ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentilerle son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bunun yanında altın 2013'ten bu yana en büyük çeyreklik düşüşünü yaşıyor.
3 9
4 9
5 9
ABD-İran eksenindeki sıcak çatışmalar ve Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler başta olmak üzere Orta Doğu'da yaşanan askeri hareketlilik ve gerilimler, küresel enerji ve petrol fiyatlarını yukarı çekti. Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, gelişmiş ekonomilerde enflasyon kaygılarının yeniden hortlamasına neden oldu. Enflasyonun katılaşması ise "faizlerin düşmeyeceği, aksine artabileceği" senaryosunu besleyerek dolaylı yoldan altına darbe vuruyor. ABD-İran arasındaki kalıcı barış ihtimalinin zayıflaması da yatırımcıyı tedirgin ediyor.
6 9
Enflasyonun kontrol dışına çıkma eğilimi göstermesi, Fed Başkanı Kevin Warsh ve diğer yetkililerin şahin tonuyla yeni faiz artışlarının masaya geleceği beklentisini doğurdu. Altın, faiz veya temettü gibi "kupon getirisi" sunmayan bir varlık olduğundan, faizlerin yüksek olduğu ortamlarda yatırımcılar parayı tahvil veya nakit gibi doğrudan getiri sağlayan araçlara kaydırıyor. Bu durum altının cazibesini azaltıyor.
7 9
GÜÇLÜ DOLAR ENDEKSİ
Küresel piyasalarda doların diğer para birimlerine karşı gücünü gösteren Dolar Endeksi oldukça sağlam bir duruş sergiliyor. Altın, küresel ölçekte ABD doları üzerinden fiyatlandırılıyor. Dolar değer kazandığında, diğer para birimlerini kullanan yabancı yatırımcılar için fiziki altın satın almak daha pahalı hale geliyor ve bu da küresel talebi daraltıyor.
8 9
KURUMSAL ÇIKIŞLAR VE KÂR SATIŞLARI
Yılın ilk aylarında altındaki güçlü yükselişten ciddi kazanç elde eden hedge fonları, büyük yatırım bankaları ve kurumsal yatırımcılar kâr realizasyonuna (kâr satışlarına) yöneldi. Bununla birlikte altına dayalı Borsa Yatırım Fonlarından (ETF) sermaye çıkışları yaşanması ve merkez bankalarının fiziki altın alım hızındaki kısmi yavaşlama piyasadaki satış baskısını derinleştirdi.
9 9
YATIRIMCI TAHVİLLERE YÖNELDİ
Yüksek enerji maliyetlerinin tetiklediği enflasyon endişeleri, Fed'in şahin politikalarıyla birleşince faiz tarafını "kazanan" yaptı. Yüksek faiz ve güçlü dolar karşısında cazibesini kaybeden altından nakde ve tahvile doğru bir kayma yaşanıyor.
Piyasa analistleri, altında kalıcı bir toparlanmanın ancak küresel enflasyon verilerinde net bir düşüş görülmesi ve merkez bankalarının yeniden faiz indirim sürecini telaffuz etmesiyle başlayabileceğini belirtiyor.