Altın FED kararı öncesi rekor üstüne rekor kırıyor! Altında son durum ne? 16 Eylül 2024 güncel altın fiyatları...

ABD Merkez Bankası FED 18 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı öncesi altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Haftanın ilk iş günü olan Pazartesi günü 2.820 TL seviyelerinden işlem görmeye başladı. Peki altında son durum ne? 16 Eylül 2024 Pazartesi günü güncel gram ,çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları.

1 8 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.822,26 SATIŞ(TL) 2.822,71 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.809,65 0,46 % 2 8 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.617,00 SATIŞ(TL) 4.677,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.636,00 0,88 % 3 8 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.205,00 SATIŞ(TL) 9.348,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.266,00 0,88 % 4 8 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 18.104,92 SATIŞ(TL) 18.466,39 ÖNCEKİ KAPANIŞ 18.338,10 0,70 % 5 8 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 18.415,00 SATIŞ(TL) 18.635,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 18.466,00 0,92 % 6 8 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.587,01 SATIŞ(USD) 2.587,46 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.578,05 0,37 % 7 8 22 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.583,08 SATIŞ(TL) 2.606,47 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.585,62 0,81 % 8 8 14 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 1.526,60 SATIŞ(TL) 2.358,06 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.340,91 0,73 %



