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Altın FED kararı öncesi rekor üstüne rekor kırıyor! Altında son durum ne? 16 Eylül 2024 güncel altın fiyatları...

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Altın FED kararı öncesi rekor üstüne rekor kırıyor! Altında son durum ne? 16 Eylül 2024 güncel altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası FED 18 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı öncesi altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Haftanın ilk iş günü olan Pazartesi günü 2.820 TL seviyelerinden işlem görmeye başladı. Peki altında son durum ne? 16 Eylül 2024 Pazartesi günü güncel gram ,çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları.
Altın FED kararı öncesi rekor üstüne rekor kırıyor! Altında son durum ne? 16 Eylül 2024 güncel altın fiyatları... 1 18

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.822,26

SATIŞ(TL) 2.822,71

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.809,65 0,46 %

Altın FED kararı öncesi rekor üstüne rekor kırıyor! Altında son durum ne? 16 Eylül 2024 güncel altın fiyatları... 2 28

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.617,00

SATIŞ(TL) 4.677,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.636,00 0,88 %

Altın FED kararı öncesi rekor üstüne rekor kırıyor! Altında son durum ne? 16 Eylül 2024 güncel altın fiyatları... 3 38

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.205,00

SATIŞ(TL) 9.348,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.266,00 0,88 %

Altın FED kararı öncesi rekor üstüne rekor kırıyor! Altında son durum ne? 16 Eylül 2024 güncel altın fiyatları... 4 48

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 18.104,92

SATIŞ(TL) 18.466,39

ÖNCEKİ KAPANIŞ 18.338,10 0,70 %

Altın FED kararı öncesi rekor üstüne rekor kırıyor! Altında son durum ne? 16 Eylül 2024 güncel altın fiyatları... 5 58

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 18.415,00

SATIŞ(TL) 18.635,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 18.466,00 0,92 %

Altın FED kararı öncesi rekor üstüne rekor kırıyor! Altında son durum ne? 16 Eylül 2024 güncel altın fiyatları... 6 68

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.587,01

SATIŞ(USD) 2.587,46

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.578,05 0,37 %

Altın FED kararı öncesi rekor üstüne rekor kırıyor! Altında son durum ne? 16 Eylül 2024 güncel altın fiyatları... 7 78

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.583,08

SATIŞ(TL) 2.606,47

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.585,62 0,81 %

Altın FED kararı öncesi rekor üstüne rekor kırıyor! Altında son durum ne? 16 Eylül 2024 güncel altın fiyatları... 8 88

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 1.526,60

SATIŞ(TL) 2.358,06

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.340,91 0,73 %

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