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Altın çıldırdı, rekor üstüne rekor kırarak o seviyeyi de aştı! Bugün altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları

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Altın çıldırdı, rekor üstüne rekor kırarak o seviyeyi de aştı! Bugün altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Amerikan Merkez Bankası FED ve Türkiye cumhuriyeti Merkez Bankasının faiz kararlarını açıklaması sonrası piyasaların bir kaç gündür yatay seyretmesine rağmen altın fiyatlarının bir den bire rekor üstüne rekor kırarak gram altın 3 bin TL seviyeyi de aştı! Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları.
Altın çıldırdı, rekor üstüne rekor kırarak o seviyeyi de aştı! Bugün altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları 1 18

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.916,29

SATIŞ(TL) 2.916,61

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.914,59 0,07 %

Altın çıldırdı, rekor üstüne rekor kırarak o seviyeyi de aştı! Bugün altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları 2 28

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.882,00

SATIŞ(TL) 4.927,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.930,00 -0,06 %

Altın çıldırdı, rekor üstüne rekor kırarak o seviyeyi de aştı! Bugün altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları 3 38

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.737,00

SATIŞ(TL) 9.851,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.853,00 -0,02 %

Altın çıldırdı, rekor üstüne rekor kırarak o seviyeyi de aştı! Bugün altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları 4 48

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.082,51

SATIŞ(TL) 19.462,89

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.289,57 0,90 %

Altın çıldırdı, rekor üstüne rekor kırarak o seviyeyi de aştı! Bugün altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları 5 58

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.475,00

SATIŞ(TL) 19.633,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.637,00 -0,02 %

Altın çıldırdı, rekor üstüne rekor kırarak o seviyeyi de aştı! Bugün altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları 6 68

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.657,17

SATIŞ(USD) 2.657,66

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.657,30 0,01 %

Altın çıldırdı, rekor üstüne rekor kırarak o seviyeyi de aştı! Bugün altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları 7 78

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.722,69

SATIŞ(TL) 2.874,49

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.876,41 -0,07 %

Altın çıldırdı, rekor üstüne rekor kırarak o seviyeyi de aştı! Bugün altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları 8 88

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 1.616,73

SATIŞ(TL) 2.456,49

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.457,81 -0,05 %

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