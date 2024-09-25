Altın çıldırdı, rekor üstüne rekor kırarak o seviyeyi de aştı! Bugün altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Altın çıldırdı, rekor üstüne rekor kırarak o seviyeyi de aştı! Bugün altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Yayınlanma:
Amerikan Merkez Bankası FED ve Türkiye cumhuriyeti Merkez Bankasının faiz kararlarını açıklaması sonrası piyasaların bir kaç gündür yatay seyretmesine rağmen altın fiyatlarının bir den bire rekor üstüne rekor kırarak gram altın 3 bin TL seviyeyi de aştı! Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları.