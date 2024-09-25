Altın çıldırdı, rekor üstüne rekor kırarak o seviyeyi de aştı! Bugün altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları

Amerikan Merkez Bankası FED ve Türkiye cumhuriyeti Merkez Bankasının faiz kararlarını açıklaması sonrası piyasaların bir kaç gündür yatay seyretmesine rağmen altın fiyatlarının bir den bire rekor üstüne rekor kırarak gram altın 3 bin TL seviyeyi de aştı! Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları.

1 8 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.916,29 SATIŞ(TL) 2.916,61 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.914,59 0,07 % 2 8 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.882,00 SATIŞ(TL) 4.927,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.930,00 -0,06 % 3 8 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.737,00 SATIŞ(TL) 9.851,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.853,00 -0,02 % 4 8 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.082,51 SATIŞ(TL) 19.462,89 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.289,57 0,90 % 5 8 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.475,00 SATIŞ(TL) 19.633,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.637,00 -0,02 % 6 8 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.657,17 SATIŞ(USD) 2.657,66 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.657,30 0,01 % 7 8 22 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.722,69 SATIŞ(TL) 2.874,49 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.876,41 -0,07 % 8 8 14 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 1.616,73 SATIŞ(TL) 2.456,49 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.457,81 -0,05 %



