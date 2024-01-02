Altın 2024 yılına zirvede başladı: İslam Memiş, gram yatırımcısına yılın ilk tarihini verdi!

2 Ocak Salı piyasalarda ilk işlem günü başladı. Borsa, altın ve diğer türevler pozitif bir görünüm çizdi. Ancak yılın öne çıkan ilk ürünü yeniden altın oldu. Altın, 2023 yılının sonlarını tüze 13’lük artışla tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın faiz indireceği yönündeki söylentiler altına hız kazandırdı. Altın ons fiyatı haber esnasında 2.072 doların üzerinde işlem görüyor. Hem altının ons fiyatı hem doların yükselmesiyle gram atlın günü rekorla açtı.

ALTIN YENİ YILA REKORLA BAŞLADI

Altın fiyatları, 2024 senesine adeta yükseliş ivmesiyle start verdi. Vatandaşın, yastık altı yatırımı yüzleri güldürmeyi devam ediyor. Sabah saatlerinde yüzde 1’e ulaşan yükseliş gören altın fiyatıları şu şekilde oluştu;

Gram altın 1.980 lira

Çeyrek altın 3.320 lira

Cumhuriyet altını 13.530 lira

İSLAM MEMİŞ’TEN 2024 UYARISI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2024 yılı hakkında ilk önemli duyurusunu yaptı. Ons ve gram altın için öngörüde bulunan Memiş, şunları söyledi;

“Önümüzdeki haftadan itibaren, muhtemelen 15 Ocak civarında, 2024'ün fiyatları adım adım belirginleşir. Şu anda jeopolitik gerilimleri artırabilecek bazı küçük saldırılar ve diğer haberler var, ancak piyasayı bozabilecek herhangi bir haber akışı görmüyoruz.

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Altın ons başına 2053 dolar seviyesindeydi ve geçen hafta 2070 dolara kadar yükseldi. Burada kar satışı, bir düzeltme bekliyoruz, 2.002 dolara kadar bir düşüş olabilir, 2.020 dolar seviyesinin altına bir sarkma gram altın yatırımcıları için fırsatlar sağlayacaktır.”