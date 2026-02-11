İstanbul Valiliği'nden ramazan hazırlığı: İftar programlarında ve ışıklandırmaya yeni düzenleme

İstanbul Valiliği'nin yayımladığı ramazan ayı öncesi genelgede: İftar programlarında şehit aileleri, gaziler, dar gelirli vatandaşlar ve yetimlere öncelik verilmesi istendi. Kent genelinde Ramazan temalı ışıklandırma yapılacak.

İstanbul Valiliği, Ramazan ayı öncesinde 31 ilçe kaymakamlığına genelge göndererek, toplu iftar yemekleri yerine dezavantajlı gruplarla bir araya gelinmesini ve sosyal yardımların artırılmasını istedi.

Valilik, Ramazan boyunca yapılacak süsleme ve aydınlatma çalışmalarına dair düzenlemeler de yaptı; tarihi binaların aydınlatılmasından, kamuya açık alanlarda Ramazan temalı süslemelere kadar çeşitli uygulamalar önerildi.

İstanbul Valiliği, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü kılınacak ilk teravih namazıyla başlayacak Ramazan ayı öncesinde genelge yayımladı. 31 ilçe kaymakamlığına gönderilen gnelgede, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesi istendi.

Valilik tarafından yayımlanan genelgede, iftar programlarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

1­- Ramazan ayı programlarında protokol odaklı toplu iftar yemekleri gibi faaliyetlerden ziyade özellikle dezavantajlı gruplar olarak tanımlanabilecek toplumun farklı kesimleriyle (dar gelirli, öksüz/yetim, depremzede vb.) bir araya gelinmeli.

2- ­Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının desteklerinin yanı sıra kamu ve özel sektör imkânlarının da seferber edilerek dar gelirli vatandaşlarımıza yapılan ayni ve nakdi yardımların en üst seviyeye taşınmalı.

Haberin Devamı

3-­İftar programlarında önceliğin şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile gazi ailelerimize verilmeli.

4-­İftar yemekleri başta olmak üzere Ramazan ayı faaliyetlerinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yardım yapılan dar gelirli ailelere ihtimam gösterilmeli.

5-­Dünya Yetimler Günü olarak belirlenen Ramazan ayının 15. gününde yetim çocuklarımız ve gençlerimizle bir araya gelinmeli.

6-­Yapılacak ayni/nakdi yardımlarda ve iftar dahil Ramazan ayı programlarında roman

vatandaşlarımıza özel önem verilerek onlarla mutlaka bir araya gelinmeli.

7-­Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilecek tüm faaliyet ve programlarda kadınlara ve gençlere öncelik verilmeli.

IŞIKLANDIRMA FAALİYETLERİ

Öte yandan Valilik, Ramazan boyunca il genelinde yapılacak süsleme ve aydınlatma çalışmalarına ilişkin de düzenlemeler yaptı. 31 İlçe Kaymakamlığı ve belediyelere gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

­1-Tarihi binalarda, binanın tarihsel dokusuna zarar vermeyecek biçimde ışıklandırma ve dış cephe aydınlatmalarının gece boyunca açık bulundurulmalı.

2-Yeni binalar ile diğer elverişli yapılarda Ramazan temalı süslemelerle ışıklandırma yapılmalı.

3-Meydanlar, ana arterler, alışveriş merkezleri (AVM), cadde ve sokaklar, köprü, kule gibi sembol yapılar ile kamuya açık alanlarda,

Camiler ve çevrelerinde geleneksel uygulamalara uygun şekilde,

Çevre estetiği gözetilerek hilal, yıldız temalı süslemelerle ışıklandırma çalışmaları yapılmalı.

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama: Yeni adalet Bakanı Akın Gürlek'i apaçık tehdit mi etti? İşte o skandal sözler!

Dizi oyuncusundan acı haber: Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti!

Kabineye hafız Bakan: İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk açıklama geldi...