Akıl almaz iddia: Kulp Kaymakamı, hutbeyi eksik okuyan imamı mikrofonla dövdü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde iddialara göre ilginç bir olay yaşandı.

İlginç olayla ilgili hem Kaymakam Akeller'den hem de Diyarbakır Valiliği'den açıklama geldi.

Diyarbakır Kulp ilçesinde bir Camii’nde görevli imam M.K.’nın, hutbe okurken bazı bölümleri atladığı gerekçesiyle Kaymakam Burak Akeller tarafından mikrofonla darp edildiği iddia edildi.

Darp raporuyla şikayetçi oldu

Darp raporu alan imam M.K, Kaymakam Akeller hakkında şikayetçi oldu. Şikayeti öğrenen Akeller'in korumalarını göndererek imamı darp ettiği mikrofonu aldırdığı, şikayete engel olmak için de çaba sarf ettiği öne sürüldü.

Kaymakam Akeller'den açıklama geldi

Kaymakam Akeller, İmam M.K.'yı darp ettiği iddiasını yalanlayarak şunları söyledi: "Kuba Camii'ne cuma namazı için gittik. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim."

İmam 'Bana baskı yapılıyor' deyince...

"İmam 'Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım' deyince, ben de bu cevaba kızıp 'Sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir?' dedim. Sonra kendisi gidip darp raporu almış ama raporda iddia edildiği gibi bir darp değil de bacağının ağrıdığı yazıyor. Ben olayı İl Valimize de aktardım. İddia edildiği gibi ben devleti temsil eden biri olarak kimseyi darbetmedim."

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Valilik açıklama yaptı: Adi ve idari tahkikat

Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: İnternethaber.com