Ahmet Çakar’dan, Halil Umut Meler’e bomba sözler: Yalan söyledin

Ankaragücü-Rizespor maçının ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Gündemdeki tartışmalar devam ederken, Ahmet Çakır, hakem Halil Umut Meler'i kızdıracak bir açıklama yaptı.

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçı sonrası, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruklu saldırı sonrası yere düşen Halil Umut Meler tekmelenerek yaralandı. Gösterilerden 15 saniye önce ekrana gelen Emre Belözoğlu, hakem Meler'e hakaret ettiği iddia edildi.

Halil Umut Meler Açıklaması

Hakem Halil Umut Meler ilk kez konuştu ve Emre Belözoğlu'nu suçladı: "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti." Bana yumruk atan kişinin benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu bunu yapmadı."

Bu açıklamaların ardından Emre Belözoğlu, olayların ardından soyunma odası koridorlarında koşarak Halil Umut Meler'e sarıldı ve sohbet etti.

Ahmet Çakar’dan, Halil Umut Meler’e Bomba Sözler

Tartışmaya katılan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Halil Umut Meler'i ağır bir şekilde eleştirdi.

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Çakar, "Bu olmadı Halil Umut Meler" diye yazdı. Bu ülke, zorbalığa uğradığınızda size koşulsuz destek verdi.... Bununla birlikte, Emre Belözoğlu hakkında iftira atmışsınız. Ek olarak, görüntülerde ikiniz sarmaş dolaş koridorda polisler tarafından ilerliyorsunuz. "Olmadı, yalan söylemişsin."