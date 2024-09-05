AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, eğitimcilere Ahiliği anlattı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitimdeki gelecek vizyonunu ortaya koymak amacıyla hazırladığı ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin öne çıkan stratejilerinden biri olan "Genç Girişimci Ahiler" Projesini başlattı. Projenin açılışında düzenlenen seminerde konuşan AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim ÇAM, projenin önemi ve gerekliliği üzerine çarpıcı bilgiler vererek, tüm imkanlarıyla destek vereceklerini ifade etti.

İBRAHİM ÇAM AHİLİĞİ EĞİTİMCİLERE ANLATTI

Proje kapsamında; İstanbul Maltepe ilçesindeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde görev yapan meslek dersleri öğretmenleri ile maarif modeli müfredat değişikliği olmayan branş öğretmenlerine seminer verildi. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, ilçe protokolü ve 383 öğretmenin katıldığı seminerde AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam konuşmacı olarak yer aldı.

EĞİTİMCİLERDEN SEMİNERE BÜYÜK İLGİ

Genel Başkan Çam, konuşmalarında Ahilik Sisteminin tarihi ve günümüzdeki uygulanma metodolojileri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, Devletimizin koymuş olduğu kalkınma vizyonlarının Sosyo Ekonomik temel taşlarından biri olan Ahilik Sisteminin Sektörel Kümelenme Modeline (kümelenerek üretim ) vurgu yaptı.

Bu modelde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının, üretimin ara elemanları değil, ana elemanları olarak meslek liseli iş insanlarıyla sağlanacağını hatırlatan Çam, meslek insanının önemine dikkat çekerek şu ifadelerde bulundu;

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"KAZANIMLARIMIZ UYGULAMAYA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

“Meslek insanının önemini tecrübe ettiğimiz bu dönem içerisinde kazanımlarımızı uygulamaya dönüştürerek, Bakanlığımızın yayınlamış olduğu "Genç Girişimci Ahiler" Projesi ile Devletimiz, tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli meslek adamı ve kaliteli iş gücü başta olmak üzere Meslek Onurunun geri kazandırılmasına yönelik önemli bir adım atmıştır.”

Bu projede en önemli rolün ise meslek öğretmenlerimizde olduğunu hatırlatan Çam, projenin kısa zamanda başarıya ulaşmasının yegane unsurunun meslek öğreticilerimizin Ahilik Sistemini iyi anlaması ve anlatması ile mümkün olacağını dile getirdi.

"AHİSİAD OLARAK BU PROJEYE TAM DESTEK VERECEĞİZ"

AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim ÇAM; “Devletimizin yayınladığı bu projenin kısa zamanda başarıya ulaşması adına AHİSİAD olarak tüm imkan ve kabiliyetlerimizle projeye destek olacağımızı beyan eder, başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere projenin hazırlanması ve uygulamaya koyulmasında emeği geçen tüm paydaşlara ve bu semineri organize eden Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sn. Selami ÇİÇEK Beye teşekkürlerimi iletirim” sözleriyle konuşmalarını tamamladı.