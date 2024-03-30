AFAD son dakika açıklaması ile Elazığ merkezde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu

AFAD' dan yapılan son dakika açıklamaya ile bu Gece saat 03:25'te Elazığ merkezde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun olmadığı açıklandı.

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AFAD son dakika açıklaması ile Elazığ merkezde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 03.30'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 13,83 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

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"Olumsuz bir durum yok"

AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durumun olmadığı belirtilerek, saha tarama çalışmalarınına devam edildiği vurgulandı.

Elazığ ilimizde saat 03.25’te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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