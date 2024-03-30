AFAD son dakika açıklaması ile Elazığ merkezde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu AFAD' dan yapılan son dakika açıklamaya ile bu Gece saat 03:25'te Elazığ merkezde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun olmadığı açıklandı.