Adli kontrol ile serbest bırakılan Mücahit Birinci'den açıklama: Ben Karadenizliyim. Ne yapılanı unuturum ne yapanı...

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan Birinci, İstanbul Adliyesi'ne gitti. ifadesi sonrası adli kontrol ile serbest bırakılan avukat Mücahit Birinci'den çok sert açıklama.

Birinci, Özel Suçlar Soruşturma Bürosunda alınan ifadesi sonrası yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmayı içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Adli kontrol ile serbest kaldı

Hakimlik, Birinci hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Birinci karar sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "Hani ne oldu?" diye soran Birinci şunları kaydetti:

"Ne yapılanı unuturum ne yapanı.."

Hani ne oldu? Olaylar vardı vs hakkımda ki suç isnadı şu bu... Görevi kötüye kullanma... Ne olmuş? Hapisteki adam daha çok hapse mi girmiş? Görev nerede kötüye kullanılmış?

Neyse; yargıya güvenimiz tamdır. Altını çiziyorum! Ben Karadenizliyim. Ne yapılanı unuturum ne yapanı... Tüm eyyamcılar kendilerine düşen payı kanun ve hukukla alır.

Ama şunu unutmayın: Herkesin bir gün; Avukata Doktora Ve İmama ihtiyacı olur. Meseleğimizi yaparken kimseye sormadık sormayacağız. Gelişmeleri bildireceğim, meselenin takipçisiyim.

Haberin Devamı

Bu açık komploda beni yalnız bırakmayan dostlarıma, her meslekten telefon ve mesajlarını esirgemeyen arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

