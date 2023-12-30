Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Süper Kupa açıklaması! Provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa Final maçının oynamaması nedeniyle bazı sosyal medya hesaplarında provokasyon içerikli paylaşımlarda bulunulan hesaplara soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Süper Kupa açıklaması! Provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında sosyal medyadaki provokasyon içerikli paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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