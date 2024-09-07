Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Engin ve Dilan Polat tahliyesi ile ilgili açıklaması: Suçsuz oldukları anlamına gelmez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 40 yıl hapis cezası ile yargılana ancak 10 ay sonra tahliye olmasıyla yaşanan tartışmalarına "Tahliye olmaları suçsuz oldukları anlamına gelmez" diyerek yargı eleştirilerine cevap verdi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Engin ve Dilan Polat tahliyesi ile ilgili açıklaması: Suçsuz oldukları anlamına gelmez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının soruları cevaplayarak gündemdeki konular hakkında yeni açıklamalarda bulundu

"TUTUKSUZ YARGILANMALARI SUÇSUZ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ"

Bakan Tunç, "Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez. Cumhuriyet Savcılarımız itiraz etmiştir. Değerlendirecek olan hakimlerdir. Dışarıdan biz dosyadaki delilleri değerlendirme imkanımız olamaz. O nedenle görülmekte olan bir davada yargı en doğru kararı verir. Toplum vicdanını rahatlatacak bir karara ulaşır. Yargı mensuplarımıza güvenelim" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN "PARMAK SALLAMA" SÖZLERİ

Bakan Tunç, İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerdeki tepki çeken sözleri hakkında ise şu açıklamalarda bulundu: Yargımız anayasadan yetkisini alır. Yargının tarafsız ve bağımsız olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olduğunu ifade ediyoruz. Yargılama yapanlara yönelik sözler sarf ederseniz tehlikeli durum ortaya çıkar. Görülmekte olan davalarla ilgili olarak sorumluluk makamında olan kişilerin daha sorumlu davranması lazım. Bırakın yargı görevini yapsın. Burada sayın Özel, özellikle kendi belediye başkanlarının yargıya yönelik parmak sallamasına onun yanında olduğunu ifade etmesi talihsizlik. Siz yargıyı tehdit ederek 'şöyle karar vermezseniz şöyle olur...' bunlar eski Türkiye manzaraları. Geçmişte yargı arka bahçe yapanlar bugün ortaya çıkıp biz başkanımızın yanındayız yargıya parmak salladığı noktasında ona destek oluyoruz derseniz sorumlu harekette bulunmamış olursunuz.

KAYNAK: AA

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