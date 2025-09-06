ABD Başkanı Trump, o kararı imzaladı: İşte, Pentagon'un yeni ismi...

  1. Anasayfa
ABD Başkanı Trump, Pentagon'un yeniden yapılanmasına ilişkin çalışmalar yapıldığını açıkladı...

Trump kararnameyi imzaladı! ABD Savunma Bakanlığının adı "Savaş Bakanlığı" oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın adının "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD Başkanı Trump, Pentagon'un yeni yapılanmasına ilişkin yeni bir adım attıklarını duyurdu.

Trump, Savunma Bakanlığı’nın adının bundan sonra "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören bir başkanlık kararnamesine imza atarken, bunun için gerekli yasal düzenlemenin yapılması için Kongre'ye taleplerini sunacaklarını belirtti.

ABD Başkanı, "Birinci Dünya Savaşı'nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı'nı kazandık. Ondan önce ve arasında da her şeyi kazandık. Sonra bakanlığın adını Savunma Bakanlığı diye değiştirdik. Artık şimdi Savaş Bakanlığı adını veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, salonda bulunan Savunma Bakanı Pete Hegseth'e seslenerek, "Savaş Bakanımız Pete Hegseth'in de birkaç söz söylemesini istiyorum. Bence bu isim çok daha uygun, özellikle de dünyanın şu anki durumu göz önüne alındığında." dedi.

Kongre'de yasal düzenleme yapılması gerekiyor

Trump, "Bakanlık isminin değiştirilmesi konusunda Kongre yasal düzenlemeyi yapacak mı?" sorusuna, "Bilmiyorum, emin değilim ama bunu yapmak zorunda olduklarını biliyorum. Bugün bu başkanlık kararnamesini imzalıyoruz, ama Kongre'nin ne yapacağını göreceğiz. Bu konuda çok kararlıyız ve bunu Kongre'ye sunacağız." diye yanıt verdi.

Savaş Bakanlığı, ABD Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 1789 yılında kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden iki yıl sonra, 1947'de çıkan yasa ile Savunma Bakanlığı şeklinde yeniden adlandırıldı.

