9 canın hayatını kaybettiği okul katliamında acı detay: Ayla öğretmen öğrencilerini mermilerden korumak için siper oldu!

9 canın hayatını kaybettiği okul katliamında acı detay: Ayla öğretmen kendini mermilere siper etti!

Kahramanmaraş'taki okul katliamında yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrencilerine kendini siper ederken hayatını kaybetti. Öğrencilerinin hayatını kurtaran kahraman öğretmenin eşi ise haberi alınca kalp krizi geçirdi.

Kahramanmaraş'taki okul katliamında öğretmen Ayla Kara'nın öğrencilerini korumak için siper olduğu sırada vurularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kara'nın eşi, acı haberi aldıktan sonra kalp krizi geçirdi; bu durum, trajedinin boyutunu daha da derinleştirdi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin Ayla Kara olduğu öğrenildi.

ÖĞRENCİLERİNİ KORUMAK İÇİN SİPER OLDU

Kahramanmaraş’ta ortaokulda 8’inci sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara’nın, öğrencilerini korumak için siper olduğu sırada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Okulda yaşanan kan donduran olayda, öğrenciler ve öğretmenler büyük panik yaşadı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

FEDAKARLIĞI YÜREK DAĞLADI

Görev yaptığı okulda öğrencileriyle kurduğu güçlü iletişim ve mesleğine olan bağlılığıyla tanınan Ayla Kara’nın, saldırı anında öğrencilerini korumaya çalıştığı öğrenildi. Kara’nın öğrencilerini kurşunlardan korumak üzerlerine kapandığının ortaya çıkması yaşanan acıyı daha da derinleştirdi.

OKULUN SEVİLEN ÖĞRETMENİYDİ

Meslektaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğu belirtilen Ayla Kara’nın vefatı, eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.

Ayla Öğretmenin meslektaşları, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Kara’nın öğrencilerine olan bağlılığı, fedakarlığı ve örnek kişiliğine vurgu yapılan mesajlarda, eğitim camiasının büyük bir değerini kaybettiği ifade edildi.

HABERİ ALAN EŞİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Okul katliamında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın ailesine ikinci bir ateş düştü. Eşinin okulda vurularak öldürüldüğü haberini alan acılı koca, yaşadığı büyük şokun etkisiyle kalp krizi geçirdi.

YAKINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Aileyi ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan bu ikinci acı gelişmeyi, öğretmenin akrabası Hülya Kara sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Hülya Kara yaptığı paylaşımda, Ayla öğretmenin eşinin acı haberi aldıktan sonra kalp krizi geçirdiğini belirterek yaşanan trajedinin boyutunu gözler önüne serdi.

Hastanede tedavi altına alınan acılı eşin sağlık durumuna ilişkin bekleyiş sürerken, Kahramanmaraş'taki katliamın geride bıraktığı yıkım bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmış oldu.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında son dakika: Saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında!

Meterolojiden 3 bölgeye sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Haftasonu hava nasıl, Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

ABD ve İran arasında, ateşkesin uzatılması için anlaşma sağlandı!