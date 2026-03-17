Kadınlardan Kadir gecesi'nde Fatih camii'nde başörtüsü bırakma eylemi: “Mescid-i Aksa namustur sahip çıkın”

Kadir Gecesi'nde bir grup kadın, dünyaya önemli bir mesaj verdi. İstanbul Fatih Camii'nde başörtüsü bırakma eylemi yaparak, Mescid-i Aksa'ya dikkat çekti... Protestocu kadınların, Mescid-i Aksa'nın 17 gündür kapalı olması nedeniyle erkeklere "Mescid-i Aksa Müslümanların namusudur sahip çıkın" çağrısı yaptığı belirtildi.

İstanbul'da binlerce müslümanın Kadir Gecesi için akın ettiği Fatih Camii, dün gece alışılmışın dışında bir protestoya sahne oldu. Bir grup kadın, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki kısıtlamalarına ve haremin kapalı tutulmasına dikkat çekmek amacıyla sembolik bir eylem gerçekleştirdi.

"BAŞÖRTÜSÜ BIRAKMA" EYLEMİ

Cami içerisinde bir araya gelen kadınlar, başörtülerini çıkarıp yere bırakarak sessiz bir protesto başlattı. Eylem sırasında cemaate hitaben konuşan kadınlar, "Mescid-i Aksa Müslümanların namusudur, ona sahip çıkın" ifadeleriyle erkeklere seslendi. Bu dikkat çeken eylem, camideki vatandaşlar tarafından ilgi ve şaşkınlıkla takip edildi.

MESCİD'İ AKSA 17 GÜNDÜR KAPALI

Protestonun temel nedenini, Mescid-i Aksa'da devam eden ibadet yasağı oluşturuyor.

İsrail, 28 Şubat tarihinde İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından "bölgesel güvenlik" gerekçesiyle Harem-i Şerif'in kapılarını ibadete kapattı. Ramazan ayının ortasında olunmasına rağmen teravih, cuma namazı ve itikaf ibadetlerinin engellenmesi büyük tepki topluyor.

1967'DEN BU YANA BİR İLK

Uluslararası hukukçular ve tarihçiler, Mescid-i Aksa'nın Ramazan ayında tamamen kapatılmasının 1967 işgalinden bu yana bir ilk olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu durumu kutsal mekanın tarihi ve dini statüsünün fiilen değiştirilmesine yönelik tehlikeli bir adım olarak nitelendirirken, Fatih Camii'ndeki eylem bu konudaki toplumsal hassasiyetin en somut göstergelerinden biri oldu.

