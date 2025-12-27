Manşetler
Beşiktaş borca battıkça batıyor: İşte, kulübün güncel borcu!
11:58
Eski eşinin sokakta boğazını kesmişti: Cani adam mahkemede o görüntüleri izleyemedi!
11:25
Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı!
10:55
YÖK'ten önemli açıklama: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor? İşte detaylar
10:32
İBB'ye bir operasyon daha: İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı!
10:26
Yıldız Tilbe yine çılgın dansı ile gündem oldu: Tatlıses'i programda kahkahalara boğldu!
10:11
Lapa lapa kar başladı! Meteoroloji'den 38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı!
09:35
4-1'lik o maçta bahis gölgesi: 27 Aralık 2025 Cumartesi güncel gazete manşetleri
22:29
Güllü'nün ölüm raporu açıklandı! Korkunç gerçek ortaya çıktı
17:46
Şehit cenazesinde acılı babanın görüntüsü görenleri kahretti! Vali ve Kaymakam'da ordaydı
4-1'lik o maçta bahis gölgesi: 27 Aralık 2025 Cumartesi güncel gazete manşetleri
4-1'lik o maçta bahis gölgesi: 27 Aralık 2025 Cumartesi güncel gazete manşetleri
Yayınlanma:
27 Aralık 2025 09:35
4-1'lik o maçta bahis gölgesi! İşte, 27 Aralık 2025 Cumartesi, gündeme dair ne varsa, konu ve başlıkları ile güncel gazete manşetleri...
